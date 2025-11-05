Liga Mistrzów. Wyniki środowych meczów - 5.11

Piłka nożna

W środę 5 listopada zostały rozegrane mecze czwartej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Które drużyny tym razem sięgnęły po zwycięstwa? Zobacz wyniki środowych meczów.

Wyniki środowych meczów Ligi Mistrzów - 5 listopada:

Karabach Agdam - Chelsea 2:2 (2:1)

Bramki: Leandro Andrade 29, Marko Jankovic 39 (rzut karny) - Estevao 16, Alejandro Garnacho 53

 

Pafos FC - Villarreal 1:0 (0:0)

Bramka: Derrick Luckassen 46

 

Ajax - Galatasaray 0:3 (0:0)

Bramki: Victor Osimhen 59, 65 (rzut karny), 78 (rzut karny)

 

Benfica - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)

Bramka: Patrik Schick 65

 

Club Brugge - FC Barcelona 3:3 (2:1)

Bramki: Nicolo Tresoldi 6, Carlos Forbs 17, 64 - Ferran Torres 8, Lamine Yamal 61, Christos Tzolis 77 (gol samobójczy)

 

Inter Mediolan - Kairat Ałamaty 2:1 (1:0)

Bramki: Lautaro Martinez 45, Carlos Augusto 67 - Ofri Arad 55

 

Manchester City - Borussia Dortmund 4:1 (2:0)

Bramki: Phil Foden 22, 57, Erling Haaland 29, Rayan Cherki 90+1 - Waldemar Anton 72

 

Olympique Marsylia - Atalanta Bergamo 0:1 (0:0)

Bramka: Lazar Samardzic 90

 

Newcastle United - Athletic Bilbao 2:0 (1:0)

Bramki: Dan Burn 11, Joelinton 49

AA, Polsat Sport
LIGA MISTRZÓW
