Liga Mistrzów. Wyniki środowych meczów - 5.11
W środę 5 listopada zostały rozegrane mecze czwartej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Które drużyny tym razem sięgnęły po zwycięstwa? Zobacz wyniki środowych meczów.
Wyniki środowych meczów Ligi Mistrzów - 5 listopada:
Karabach Agdam - Chelsea 2:2 (2:1)
Bramki: Leandro Andrade 29, Marko Jankovic 39 (rzut karny) - Estevao 16, Alejandro Garnacho 53
Pafos FC - Villarreal 1:0 (0:0)
Bramka: Derrick Luckassen 46
Ajax - Galatasaray 0:3 (0:0)
Bramki: Victor Osimhen 59, 65 (rzut karny), 78 (rzut karny)
Benfica - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)
Bramka: Patrik Schick 65
Club Brugge - FC Barcelona 3:3 (2:1)
Bramki: Nicolo Tresoldi 6, Carlos Forbs 17, 64 - Ferran Torres 8, Lamine Yamal 61, Christos Tzolis 77 (gol samobójczy)
Inter Mediolan - Kairat Ałamaty 2:1 (1:0)
Bramki: Lautaro Martinez 45, Carlos Augusto 67 - Ofri Arad 55
Manchester City - Borussia Dortmund 4:1 (2:0)
Bramki: Phil Foden 22, 57, Erling Haaland 29, Rayan Cherki 90+1 - Waldemar Anton 72
Olympique Marsylia - Atalanta Bergamo 0:1 (0:0)
Bramka: Lazar Samardzic 90
Newcastle United - Athletic Bilbao 2:0 (1:0)
Bramki: Dan Burn 11, Joelinton 49Przejdź na Polsatsport.pl