Liga Młodzieżowa UEFA: Fiorentina U19 - Legia Warszawa U19. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Fiorentina U19 - Legia Warszawa U19 to spotkanie w ramach tegorocznej edycji Ligi Młodzieżowej UEFA. Relacja live i wynik na żywo meczu Fiorentina U19 - Legia Warszawa U19 na Polsatsport.pl. Początek w środę o 15:00.

W środowym starciu młodzieżowej Ligi Mistrzów UEFA Fiorentina podejmie warszawską Legię. W pierwszym meczu triumfator Centralnej Ligi Juniorów U19 niespodziewanie pokonał wyżej notowany zespół z Włoch 4:1.

 

W rewanżu polska drużyna będzie chciała utrzymać zaliczkę z pierwszego spotkania i awansować dalej. Stawką jest przejście do finału ścieżki krajowych mistrzów, dający w perspektywie awans do fazy play-off.

 

Zwycięzca pary zmierzy się z triumfatorem dwumeczu KA Akureyri - PAOK.

 

INNELEGIALEGIA WARSZAWAPIŁKA NOŻNA

