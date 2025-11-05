Liga Młodzieżowa UEFA: Fiorentina U19 - Legia Warszawa U19. Relacja live i wynik na żywo

W środowym starciu młodzieżowej Ligi Mistrzów UEFA Fiorentina podejmie warszawską Legię. W pierwszym meczu triumfator Centralnej Ligi Juniorów U19 niespodziewanie pokonał wyżej notowany zespół z Włoch 4:1.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Konferencji: Celje - Legia Warszawa. Gdzie obejrzeć?

W rewanżu polska drużyna będzie chciała utrzymać zaliczkę z pierwszego spotkania i awansować dalej. Stawką jest przejście do finału ścieżki krajowych mistrzów, dający w perspektywie awans do fazy play-off.

Zwycięzca pary zmierzy się z triumfatorem dwumeczu KA Akureyri - PAOK.

Relacja live i wynik na żywo meczu Fiorentina U19 - Legia Warszawa U19 na Polsatsport.pl. Początek w środę o 15:00.

Polsat Sport