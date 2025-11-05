Marek Papszun nie owijał w bawełnę przed meczem w LK. "Sparta jest faworytem"

Przyznał, że wypadł ze składu Jean Carlos, nadal w trakcie rehabilitacji jest Ivi Lopez, nie pojechał do stolicy Czech Ariel Mosór, ale do meczowej kadry wrócił kapitan Fran Tudor.

- Zagramy w czwartek z najbardziej chyba utytułowanym czeskim zespołem, który ma bardzo dużą siłę, ale cieszymy się z możliwości rozegrania takiego spotkania na poziomie europejskim. Spodziewam się poziomu emocji i intensywności takiej, jak w ostatnim meczu z Jagiellonią Białystok (wygrana 2:1 na wyjeździe - przyp. red.) – dodał szkoleniowiec.

Podkreślił, że trudno jest zastąpić kontuzjowanych doświadczonych zawodników.

- Jednak ich nieobecność stwarza szansę dla młodych, którzy mogą doświadczyć, czym jest gra na trzech frontach (ekstraklasa, Puchar Polski, LK - przyp. red.) To budujące, że dają radę. Drużyna rośnie z meczu na mecz. Będziemy walczyć o zwycięstwo – zadeklarował.

W Lidze Konferencji Raków na otwarcie pokonał rumuński zespół Universitatea Krajowa 2:0, a następnie w końcówce uratował wyjazdowy remis z czeską Sigmą Ołomuniec (1:1). W tabeli jest na ósmym miejscu, najwyższym z polskich klubów.

W Częstochowie coraz więcej "zgadza się" też na krajowym podwórku. Dwie kolejne wygrane, w tym niedzielna 2:1 w Białymstoku, pozwoliły Rakowowi przesunąć się na siódmą lokatę, ale przede wszystkim zmniejszyć stratę do ligowej czołówki. W środku poprzedniego tygodnia piłkarze trenera Papszuna pewnie awansowali do 1/8 finału Pucharu Polski.

Sparta w LK ma trzy punkty - za zwycięstwo w 1. kolejce nad irlandzkim Shamrock Rovers 4:1 - i plasuje się na 15. pozycji. W krajowej lidze 14-krotni mistrzowie Czech i 21-krotni Czechosłowacji są na drugim miejscu, za Slavią, obie drużyny mają po 30 punktów.

Piłkarze duńskiego trenera Briana Priske w niedzielę ulegli na wyjeździe Karwinie 1:2 i była to ich druga porażka w sezonie.

Ostatnim polskim zespołem, który zmierzył się ze Spartą w europejskich pucharach był Lech Poznań. W 3. rundzie kwalifikacji Champions League edycji 2010/11 dwukrotnie przegrał po 0:1.

W fazie ligowej LK wicemistrza Polski czekają jeszcze spotkania przed własną publicznością z austriackim Rapidem Wiedeń oraz Zrinjskim Mostar z Bośni i Hercegowiny. Częstochowianie wyjadą także na Cypr na spotkanie z Omonią Nikozja.

Sparta - Raków. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Sparta - Raków w czwartek od godz. 18:35 w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.





Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

