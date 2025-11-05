Najpierw Lech Poznań a później Real Madryt! Dwa ważne mecze w jednym tygodniu

- Wszystkie mecze, niezależnie czy rozgrywane u siebie, czy na wyjeździe, są trudne – zaznaczył szkoleniowiec, pytany o mocne strony rywala z Polski.

Podkreślił, że niezależnie od tego, jego drużyna postara się w czwartek wygrać i zająć jak najlepsze miejsce w tabeli na koniec fazy zasadniczej.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Konferencji: Rayo Vallecano - Lech Poznań. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Dodał, że "Kolejorz" jest dobrze zorganizowaną ekipą, reprezentującą wysoki poziom futbolu, przeciwko której będzie się niełatwo grać.

Szkoleniowiec zauważył jednak, że dla Rayo mecze z klubami z innych krajów – jak w przypadku dwóch pierwszych spotkań w Lidze Konfederacji przeciwko Shkendiji Tetowo z Macedonii Północnej i BK Haecken Goeteborg ze Szwecji – zawsze są ciężkie.

Trener madryckiej drużyny przyznał, że po ewentualnym zwycięstwie sytuacja Rayo w tabeli LK będzie komfortowa, biorąc pod uwagę, że w zeszłym sezonie do bezpośredniego awansu do następnej rundy wystarczyło 11 punktów.

Po zwycięstwie i remisie "Franjirrojos" zajmują obecnie siódme miejsce, wyprzedzając dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu Raków Częstochowa.

W konferencji prasowej wziął również udział obrońca drużyny Ivan Balliu, który przyznał, że spotkania w La Lidze i w europejskich pucharach są dla niego jednakowo ważne.

W La Lidze Rayo Vallecano przegrało wysoko ostatni mecz z Villarreal 0:4. Pomimo porażki drużyna z Vallecas zajmuje 10. miejsce, dokładnie w środku tabeli.

- Sobotnia porażka była bolesna – przyznał Perez.

Jego zespół w niedzielę zmierzy się w derbach z Realem Madryt, jednak szkoleniowiec skupia się na razie na pojedynku z mistrzem Polski i nie myśli o rotacjach, aby oszczędzać jakichś zawodników na ligowe spotkanie.

- Jutro na boisko wyjdzie jedenastka, która będzie najlepiej przygotowana – dodał Perez.

Rayo - Lech. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Rayo Vallecano - Lech Poznań w czwartek od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.





Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy również w Polsacie Sport 1.

PAP