Nie żyje 29-letni polski piłkarz. Był kapitanem drużyny

Piłka nożna

Nie żyje 29-letni Jakub Salamon, polski piłkarz występujący w zespole LKS Jezioro Żywieckie Zarzecze w B-klasie. O śmierci poinformował klub zawodnika.

Portret mężczyzny, piłkarza Jakuba Salamona
fot. LKS Zarzecze
Nie żyje 29-letni Jakub Salamon
  • Zmarł Jakub Salamon, kapitan drużyny LKS Jezioro Żywieckie Zarzecze
  • Salamon był również strażakiem i działaczem na rzecz wsi
  • Piłkarz związany z klubem od 2012 roku
  • Jego ostatni mecz odbył się 19 października

"Z głębokim smutkiem żegnamy piłkarza, kapitana naszej drużyny, strażaka, wieloletniego działacza na rzecz wsi i przyjaciela, Jakuba Salamona. Na zawsze pozostaniesz częścią naszej drużyny i naszych serc. Składamy szczere kondolencje rodzinie i bliskim. Dziękujemy za wszystko" - czytamy na stronie klubu LKS Jezioro Żywieckie Zarzecze.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje znany trener siatkarski

 

Salamon był kapitanem drużyny występującej w B-klasie.

 

Jak czytamy na stronie "radiobielsko.pl", Salamon występował w barwach tej ekipy od 2012 roku. Ostatni mecz rozegrał 19 października tego roku.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ostra dyskusja w Polsat Futbol Cast. "Legia to taki Bayern Polski"
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 