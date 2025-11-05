Nie żyje 29-letni polski piłkarz. Był kapitanem drużyny

"Z głębokim smutkiem żegnamy piłkarza, kapitana naszej drużyny, strażaka, wieloletniego działacza na rzecz wsi i przyjaciela, Jakuba Salamona. Na zawsze pozostaniesz częścią naszej drużyny i naszych serc. Składamy szczere kondolencje rodzinie i bliskim. Dziękujemy za wszystko" - czytamy na stronie klubu LKS Jezioro Żywieckie Zarzecze.

Salamon był kapitanem drużyny występującej w B-klasie.

Jak czytamy na stronie "radiobielsko.pl", Salamon występował w barwach tej ekipy od 2012 roku. Ostatni mecz rozegrał 19 października tego roku.

BS, Polsat Sport