Nie żyje były bramkarz reprezentacji Polski. Przez lata grał w Legii Warszawa
Nie żyje były bramkarz Legii Warszawa i reprezentacji Polski Krzysztof Sobieski. Piłkarz zmarł w Dallas w USA w wieku 75 lat.
Krzysztof Sobieski, były bramkarz Legii Warszawa, zmarł w wieku 75 lat
- Krzysztof Sobieski, były bramkarz Legii Warszawa, zmarł w Dallas w wieku 75 lat
- W latach 1976-1981 rozegrał w barwach Legii 110 meczów
- Z Legią zdobył Puchar Polski w 1980 roku
- Zanotował dwa występy w reprezentacji Polski za kadencji Jacka Gmocha
- Od 1982 roku kontynuował karierę w Stanach Zjednoczonych, grając w futsal
Jak podaje oficjalne konto Muzeum Legii Warszawa, 4 listopada w Dallas zmarł Krzysztof Sobieski, były bramkarz warszawskiego klubu.
Sobieski w Legii grał w latach 1976-1981. Rozegrał 110 meczów, wywalczył Puchar Polski w 1980 roku. Był wychowankiem Pogoni Wiskitki, z której trafił do warszawskiego Ursusa, a następnie właśnie do Legii.
Ponadto bramkarz zanotował dwa występy w reprezentacji Polski za kadencji Jacka Gmocha.
Od 1982 roku karierę kontynuował w USA, gdzie występował w krajowych rozgrywkach futsalu.
Miał 75 lat.
