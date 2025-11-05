Nie żyje były bramkarz reprezentacji Polski. Przez lata grał w Legii Warszawa

Nie żyje były bramkarz Legii Warszawa i reprezentacji Polski Krzysztof Sobieski. Piłkarz zmarł w Dallas w USA w wieku 75 lat.

Płonący znicz na ciemnym tle.
fot. PAP
Krzysztof Sobieski, były bramkarz Legii Warszawa, zmarł w wieku 75 lat
  • Krzysztof Sobieski, były bramkarz Legii Warszawa, zmarł w Dallas w wieku 75 lat
  • W latach 1976-1981 rozegrał w barwach Legii 110 meczów
  • Z Legią zdobył Puchar Polski w 1980 roku
  • Zanotował dwa występy w reprezentacji Polski za kadencji Jacka Gmocha
  • Od 1982 roku kontynuował karierę w Stanach Zjednoczonych, grając w futsal

Jak podaje oficjalne konto Muzeum Legii Warszawa, 4 listopada w Dallas zmarł Krzysztof Sobieski, były bramkarz warszawskiego klubu.

 

Sobieski w Legii grał w latach 1976-1981. Rozegrał 110 meczów, wywalczył Puchar Polski w 1980 roku. Był wychowankiem Pogoni Wiskitki, z której trafił do warszawskiego Ursusa, a następnie właśnie do Legii.

 

Ponadto bramkarz zanotował dwa występy w reprezentacji Polski za kadencji Jacka Gmocha.

 

Od 1982 roku karierę kontynuował w USA, gdzie występował w krajowych rozgrywkach futsalu.

 

Miał 75 lat.

