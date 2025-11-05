Nie żyje były bramkarz reprezentacji Polski. Przez lata grał w Legii Warszawa

Jak podaje oficjalne konto Muzeum Legii Warszawa, 4 listopada w Dallas zmarł Krzysztof Sobieski, były bramkarz warszawskiego klubu.

Sobieski w Legii grał w latach 1976-1981. Rozegrał 110 meczów, wywalczył Puchar Polski w 1980 roku. Był wychowankiem Pogoni Wiskitki, z której trafił do warszawskiego Ursusa, a następnie właśnie do Legii.

Ponadto bramkarz zanotował dwa występy w reprezentacji Polski za kadencji Jacka Gmocha.

Od 1982 roku karierę kontynuował w USA, gdzie występował w krajowych rozgrywkach futsalu.

Miał 75 lat.

