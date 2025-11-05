Nie żyje weteran sportów walki. W przeszłości rywalizował z polską gwiazdą
Jedna z największych federacji kickboxerskich na świecie - GLORY Championship - poinformowała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych o śmierci weterana sportów walki, Vladimira "Tok" Toktasynova.
W trakcie swojej kariery Kazach toczył liczne batalie w ringach takich federacji jak GLORY, King of Kings (KOK), Superkombat czy Enfusion. Ostatni raz wszedł między liny niespełna miesiąc temu - podczas gali w Rumunii zmierzył się na zasadach bokserskich z reprezentantem gospodarzy, Benjaminem Adegbuyim, jednak przegrał on przez nokaut w drugiej rundzie. Jak się okazało, była to jego ostatnia walka w karierze.
W 2018 roku "Tok" skrzyżował rękawice z jednym z czołowych polskich kickboxerów, a obecnie zawodnikiem MMA - Arkadiuszem Wrzoskiem. Zawodnik z Pruszkowa zwyciężył wówczas już w pierwszej rundzie przez nokaut i sięgnął tym samym po pas międzynarodowego mistrza Polski ISKA w formule K-1. Mimo tamtego triumfu, Wrzosek nie zapomniał o swoim dawnym rywalu. Na swoim profilu na Instagramie opublikował relację, w której napisał:
- Gó****ne wieści... Spoczywaj w pokoju, Vladimir.
Federacja GLORY pożegnała go natomiast tymi słowami:
- Organizacja z głębokim żalem przyjęła wiadomość o nagłej śmierci Vladimira Toka. Na zawsze pozostanie on w naszej pamięci dzięki swoim występom w ringu GLORY oraz długiej karierze na europejskich arenach. Składamy szczere kondolencje jego rodzinie, przyjaciołom oraz kolegom z drużyny.
Według nieoficjalnych doniesień, zawodnik został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu w Niemczech. Prawdopodobną przyczyną śmierci miał być zawał serca, choć informacje te nie zostały jeszcze potwierdzone.Przejdź na Polsatsport.pl