Pierwsza runda i po wszystkim. Polski tenisista odpadł z turnieju
Kamil Majchrzak i Bośniak Damir Dzumhur przegrali z Belgiem Sanderem Gillem i Holendrem Samem Verbeekiem 6:2, 4:6, 5-10 w 1. rundzie gry podwójnej tenisowego turnieju na kortach twardych w Atenach.
Kamil Majchrzak
- Majchrzak i Dzumhur przegrali w 1. rundzie gry podwójnej z parą Gill/Verbeek
- Kolejnymi rywalami Majchrzaka i Dzumhura w deblu będą John Peers i James Tracy
- Wcześniej Majchrzak przegrał w 1. rundzie gry pojedynczej w Atenach z Miomirem Kecmanovicem
Kolejnymi rywalami zwycięskiego duetu będą Australijczyk John Peers i Amerykanin James Tracy.
Majchrzak w Atenach uczestniczył również w grze pojedynczej, ale w poniedziałek przegrał w 1. rundzie z Serbem Miomirem Kecmanovicem 6:7 (4-7), 6:7 (4-7).
Wynik meczu 1. rundy gry podwójnej:
Sander Gill (Belgia), Sam Verbeek (Holandia) - Kamil Majchrzak (Polska), Damir Dzumhur (Bośnia i Hercegowina) 2:6, 6:4, 10-5.Przejdź na Polsatsport.pl
