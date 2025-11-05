Pierwsza runda i po wszystkim. Polski tenisista odpadł z turnieju

Kamil Majchrzak i Bośniak Damir Dzumhur przegrali z Belgiem Sanderem Gillem i Holendrem Samem Verbeekiem 6:2, 4:6, 5-10 w 1. rundzie gry podwójnej tenisowego turnieju na kortach twardych w Atenach.

Kamil Majchrzak

  • Majchrzak i Dzumhur przegrali w 1. rundzie gry podwójnej z parą Gill/Verbeek
  • Kolejnymi rywalami Majchrzaka i Dzumhura w deblu będą John Peers i James Tracy
  • Wcześniej Majchrzak przegrał w 1. rundzie gry pojedynczej w Atenach z Miomirem Kecmanovicem

Kolejnymi rywalami zwycięskiego duetu będą Australijczyk John Peers i Amerykanin James Tracy.

 

Majchrzak w Atenach uczestniczył również w grze pojedynczej, ale w poniedziałek przegrał w 1. rundzie z Serbem Miomirem Kecmanovicem 6:7 (4-7), 6:7 (4-7).

 

Wynik meczu 1. rundy gry podwójnej:

 

Sander Gill (Belgia), Sam Verbeek (Holandia) - Kamil Majchrzak (Polska), Damir Dzumhur (Bośnia i Hercegowina) 2:6, 6:4, 10-5.

BS, PAP
