PLS 1. Liga: Nowak-Mosty MKS Będzin - MCKiS Jaworzno. Gdzie obejrzeć? Stream online

Krystian NatońskiSiatkówka

We środę 5 listopada w jednym z meczów 8. kolejki PLS 1. Ligi ekipa Nowak-Mosty MKS-u Będzin zmierzy się na własnym parkiecie z MCKiS-em Jaworzno. Gdzie obejrzeć to spotkanie? O której godzinie? Transmisja na Polsatsport.pl.

Siatkarze w niebieskich strojach sportowych rozmawiają z trenerem przed meczem.
fot. PAP
Siatkarze MKS Będzin i MCKiS Jaworzno zmierzą się w środowym starciu 8. kolejki PLS 1. Ligi

Będzie to starcie sąsiadów w ligowej tabeli. Będzinianie zajmują ósme miejsce z bilansem czterech zwycięstw oraz czterech porażek. Ostatnio siatkarze MKS-u przegrali na wyjeździe z BBTS-em Bielsko-Biała po tie-breaku.

 

Punkt mniej, ale i jedno spotkanie rozegrane mniej mają w swoim dorobku zawodnicy Jaworzna, którzy dotychczas wygrali trzy spotkania i czterokrotnie z rzędu schodzili z parkietu pokonani. Po serii niepowodzeń udało się przerwać złą passę i pokonać u siebie pod koniec października rywala z Augustowa 3:1.

 

Ostatni raz oba zespoły rywalizowały ze sobą w styczniu 2024 roku. Wówczas zespół MKS-u wygrał w Jaworznie bez straty seta. Jak będzie tym razem?

Gdzie obejrzeć mecz MKS - MCKiS?

Transmisja meczu Nowak-Mosty MKS Będzin - MCKiS Jaworzno w środę od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

MCKIS JAWORZNOMKS BĘDZINPLS 1 LIGASIATKÓWKA
