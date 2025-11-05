PlusLiga. Transmisje TV i stream online - 4. kolejka. Gdzie oglądać mecze?

Spotkanie Indykpol AZS Olsztyn – Energa Trefl Gdańsk rozpocznie w czwartek 6 listopada czwartą kolejkę PlusLigi. Na ten sam dzień zaplanowano hitowy mecz PGE Projekt Warszawa – Asseco Resovia, czyli starcie dwóch niepokonanych dotychczas drużyn.

Zobacz także: PlusLiga - składy, terminarz, wyniki, wideo. Najważniejsze informacje w jednym miejscu

W sobotę odbędzie się konfrontacja ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – JSW Jastrzębski Węgiel. Jeszcze nie tak dawno obie te ekipy walczyły o najwyższe cele nie tylko w PlusLidze, ale również w Europie (finał Ligi Mistrzów 2023). W obecnym sezonie nie należą do grona faworytów PlusLigi, ale ich starcie powinno być wielką atrakcją dla siatkarskich kibiców. W kolejnym meczu zaplanowanym na ten dzień Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie beniaminka - InPost ChKS Chełm.

Dwa następne spotkania zaplanowano na niedzielę. Niepokonana w trzech pierwszych meczach Bogdanka LUK Lublin zmierzy się z PGE GiEK Skrą Bełchatów. Ekipa z Bełchatowa w poprzedniej kolejce odwróciła losy starcia z ZAKSĄ. Jak poradzi sobie na terenie mistrza Polski? Mecz Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa – Ślepsk Malow Suwałki będzie dla obu zespołów szansą na odniesienie pierwszego zwycięstwa w sezonie. Kto przełamie złą passę?

Na ostatnie spotkanie tej kolejki trzeba będzie trochę poczekać. Mecz Barkom Każany Lwów – Cuprum Stilon Gorzów został zaplanowany na 2 grudnia.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze wystartowało czternaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów w tabeli wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go

Terminarz i plan transmisji meczów 4. kolejki PlusLigi:

2025-11-06: Indykpol AZS Olsztyn – Energa Trefl Gdańsk (czwartek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-11-06: PGE Projekt Warszawa – Asseco Resovia Rzeszów (czwartek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-11-08: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – JSW Jastrzębski Węgiel (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-08: Aluron CMC Warta Zawiercie – InPost ChKS Chełm (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-09: Bogdanka LUK Lublin – PGE GiEK Skra Bełchatów (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-11-09: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa – Ślepsk Malow Suwałki (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2025-12-02: Barkom Każany Lwów – Cuprum Stilon Gorzów (wtorek).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI