Legia znajduje się w kryzysie, a jego kulminacyjnym punktem była decyzja o rozwiązaniu kontraktu z trenerem Edwardem Iordanescu. O ile warszawianie potrafili sprawić niespodziankę i pokonać na wyjeździe w Krakowie renomowanego Szachtara Donieck, to wciąż ekipa ze stolicy zawodzi w PKO BP Ekstraklasie, a dodatkowo jako obrońca trofeum odpadła już w 1/16 finału Pucharu Polski.

Tym bardziej kontrowersyjnie zabrzmiały słowa Tomasza Hajty, który w pierwszym listopadowym programie "Polsat Futbol Cast" pokusił się o porównanie Legii do Bayernu Monachium.

- Ja uważam, że Legia w Polsce jest jak Bayern w Niemczech. Chodzi o nazwę. To najbardziej medialny klub w naszym kraju. (…) Legia ma niesamowite doświadczenie w pucharach i może grać słabiej w lidze, podobnie jak słabiej w lidze może grać Bayern, ale w Lidze Mistrzów jest w stanie ograć każdego, jak będzie miał dobry dzień. Uważam, że podobnie Legia jest w stanie ograć w Lidze Konferencji każdego - nawet Celje na wyjeździe - przyznał prowadzący.

Takie porównanie bardzo wymownie i w swoim stylu skomentował Bożydar Iwanow.

- Mówimy o Bayernie i o Legii, która jest dziesiąta w Ekstraklasie, a poprzedni sezon skończyła na piątym miejscu. Nie porównujmy czekolady, wiesz do czego... Kiedy Bayern był na dziesiątym miejscu w tabeli? Legia od czterech lat nie zdobyła mistrzostwa, a Bayern nie miał takiej serii od lat - zaznaczył dziennikarz.

Polemikę między nimi próbował rozstrzygnąć Roman Kołtoń, który doskonale rozumie oba punkty widzenia.

- Legia ma najwięcej mistrzostw Polski i najwięcej Pucharów Polski. Wzbudza bez wątpienia największe emocje. Legia chciałaby zostać takim Bayernem, ale nie potrafi nim być - przyznał reporter "Prawdy Futbolu".

Legia po trzynastu meczach PKO BP Ekstraklasy zajmuje dziesiąte miejsce z bilansem czterech zwycięstw, pięciu remisów oraz czterech porażek. Dowodzeni tymczasowo przez Inakiego Astiza piłkarze z Łazienkowskiej nie wygrali ligowego spotkania od 28 września.

Dyskusja w załączonym materiale wideo.

