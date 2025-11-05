Polsat Futbol Cast przed meczami polskich klubów w LK - 06.11. Transmisja TV i stream online

W czwartek rano w studiu Polsatu Sport pojawią się Bożydar Iwanow i Paweł Gołaszewski, połączymy się natomiast z Sebastianem Chabiniakiem i Markiem Wasilukiem, którzy tego samego dnia skomentują wspólnie spotkanie Celje - Legia Warszawa.

Oprócz "Wojskowych" w czwartek swoje mecze w trzeciej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji zagrają też trzy inne zespoły z PKO BP Ekstraklasy. Lech Poznań zmierzy się z Rayo Vallecano, Jagiellonia Białystok stanie naprzeciwko ekipy Shkendija a Raków Częstochowa spróbuje swoich sił przeciwko Sparcie Praga. Wszystkie wspomniane mecze polskie drużyny zagrają na wyjazdach.

Nasi eksperci ocenią szanse ekspertowych klubów z Ekstraklasy w rywalizacji na arenie międzynarodowej. Które drużyny znad Wisły są faworytami zbliżających się spotkań, a które będą musiały udowodnić swoją wartość?

Transmisja programu Polsat Futbol Cast w czwartek 6 listopada o godzinie 9:00 w Polsacie Sport 1 i online na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Gdzie obejrzeć mecze polskich drużyn w Lidze Konferencji?

Przedmeczowe studio już od godz. 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz od godz. 18:00 w Polsacie Sport 1. Początek transmisji meczu Celje - Legia od godz. 18:35 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Sport Premium 1. Początek transmisji meczu Sparta - Raków od godz. 18:35 w Polsacie Sport 2 oraz Polsacie Sport Premium 2. Początek transmisji meczu Rayo - Lech od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Sport Premium 1. Początek transmisji Shkendija - Jagiellonia od godz. 20:50 w Polsacie Sport 2 oraz Polsacie Sport Premium 2. Wszystkie mecze dostępne również w Polsacie Box Go.

