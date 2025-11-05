Reprezentant Polski robi furorę. Klaruje się jego przyszłość

23-latek trafił do Niemiec w 2022 roku z Lecha Poznań. W barwach Wolfsburga rozegrał 78 meczów, strzelając pięć goli i notując dziesięć asyst. W lipcu tego roku został wypożyczony do FC Koeln, a jego statystyki muszą robić wrażenie. W dziewięciu spotkaniach Bundesligi zdobył już cztery bramki i zanotował asystę!

Nie może zatem dziwić, że wartość ofensywnego gracza konsekwentnie wzrasta. Według serwisu "Transfermarkt", cena za niego wynosi obecnie siedem milionów euro. W umowie między Wolfsburgiem a Kolonią znajduje się klauzula, która mówi o możliwości wykupu Kamińskiego. I wiele wskazuje na to, że "Kozły" skorzystają z tej opcji.

Według doniesień portalu "Meczyki.pl", Kamiński dogadał się już w sprawie kontraktu z FC Koeln do 2029 roku. Działacze klubu zdają sobie sprawę, że jego młody wiek oraz konsekwentny rozwój może spowodować, że niebawem zainteresowanie jego osobą wyrażą o wiele mocniejsze kluby Bundesligi. A to z kolei otwiera szansę na spory zarobek i zwrot inwestycji.

Kamiński to również etatowy reprezentant Polski. Dla Biało-Czerwonych rozegrał 25 spotkań, w których zdobył dwie bramki.

