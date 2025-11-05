Rybakina - Keys. Wynik meczu WTA Finals. Kto wygrał?

Ruszył turniej WTA Finals 2025, podczas którego w Rijadzie rywalizują najlepsze tenisistki świata. Kilka dni temu odbyło się losowanie fazy grupowej. Amerykanki Amanda Anisimova i Madison Keys oraz reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina są grupowymi rywalkami Igi Świątek w tenisowym turnieju WTA Finals.

WTA Finals 2025: Kiedy turniej? Kiedy gra Świątek?

Polka, obecnie wiceliderka światowego rankingu, była rozstawiona z numerem drugim. Trafiła do Grupy Sereny Williams.

Natomiast w Grupie Steffi Graf grają: liderka listy WTA Białorusinka Aryna Sabalenka, Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula oraz Włoszka Jasmine Paolini.

Prestiżowy turniej masters po raz drugi z rzędu odbędzie się w stolicy Arabii Saudyjskiej.

Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.

Pula nagród w Rijadzie wyniesie 15,5 mln dolarów.

Rybakina - Keys. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Rybakina - Keys poznamy w środę 5 listopada. O tym, kto wygrał mecz Rybakina - Keys, poinformujemy tuż po zakończeniu tego spotkania.

Polsat Sport