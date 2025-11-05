Rywalka Świątek wycofała się z WTA Finals! Nagła zmiana w Rijadzie

Keys rywalizowała w grupie Sereny Williams. W pierwszym spotkaniu w Rijadzie została rozbita przez Igę Świątek 1:6, 2:6. Wciąż miała jednak szansę na awans do półfinału turnieju.

Nadziei pozbawiła ją rodaczka - Amanda Anisimova. Po trzysetowym boju finalistka tegorocznego Wimbledonu i US Open okazała się lepsza. Wygrała 4:6, 6:3, 6:2.

Od samego początku turnieju Keys nie czuła się najlepiej. Było to widać w jej zachowaniu na korcie oraz tym, że z powodu infekcji zdecydowała się nie podawać ręki swojej rywalce. Już to zwiastowało problemy.

Jak się okazało - słusznie. Na niedługo przed swoim ostatnim meczem w stolicy Arabii Saudyjskiej Keys wycofała się z dalszej gry.

Miejsce Amerykanki w rywalizacji początkowo miała zająć pierwsza rezerwowa, czyli Mirra Andriejewa. Rosjanka zgłosiła jednak niedyspozycję. Wobec tego w turnieju wystąpi Jekaterina Aleksandrowa.

Warto dodać, że Aleksandrowa weźmie udział w turnieju, ale nie ma już szans na awans do dalszej gry. Jej rywalką w środowym meczu będzie Jelena Rybakina, która już jest pewna awansu do półfinału.

Podobna sytuacja spotkała kiedyś Huberta Hurkacza. Polak w 2023 roku "wskoczył" na miejsce kontuzjowanego Stefanosa Tsitsipasa i zagrał jeden mecz - z Novakiem Djokoviciem.

KP, Polsat Sport