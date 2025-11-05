Sabalenka - Gauff wynik meczu. Kto wygrał w WTA Finals?

Aryna Sabalenka - Coco Gauff to mecz w ramach turnieju WTA Finals 2025. Kto wygrał mecz Sabalenka - Gauff? Jaki był wynik meczu Sabalenka - Gauff?

Tenisistka w czerwonym stroju wykonuje zamach rakietą, uderzając piłkę tenisową.
fot. AFP
Sabalenka - Gauff wynik meczu. Kto wygrał w WTA Finals?

Ruszył turniej WTA Finals 2025, podczas którego w Rijadzie rywalizują najlepsze tenisistki świata. Kilka dni temu odbyło się losowanie fazy grupowej. Amerykanki Amanda Anisimova i Madison Keys oraz reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina są grupowymi rywalkami Igi Świątek w tenisowym turnieju WTA Finals.

 

WTA Finals 2025: Kiedy turniej? Kiedy gra Świątek?

 

Z powodu choroby Keys nie wystąpi w meczu trzeciej kolejki. Jej miejsce w starciu z Rybakiną zajmie Jekaterina Aleksandrowa. 

 

Natomiast w Grupie Steffi Graf grają: liderka listy WTA Białorusinka Aryna Sabalenka, Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula oraz Włoszka Jasmine Paolini.

 

Prestiżowy turniej masters po raz drugi z rzędu odbędzie się w stolicy Arabii Saudyjskiej.

 

Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.

 

Pula nagród w Rijadzie wyniesie 15,5 mln dolarów.

Sabalenka - Gauff. Wynik meczu. Kto wygrał w WTA Finals?

Wynik meczu Sabalenka - Gauff poznamy w czwartek 6 listopada. O tym, kto wygrał mecz Sabalenka - Gauff, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

