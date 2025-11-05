Skandal w klubie siatkarskim! 71-latek molestował nieletnią zawodniczkę

Koszmar młodej siatkarki trwał od końcówki listopada 2024 do maja 2025 roku. "Gazzetta", powołując się na źródła w lokalnej policji, poinformowała, że 71-letni działacz klubu z miejscowości Lawrio, wykorzystując swoją pozycję, miał wielokrotnie dopuścić się zabronionych czynów wobec trenującej w klubie 17-latki.

"Działacz, a w przeszłości były zawodnik, trafił do aresztu. Będzie oskarżony z artykułów 342 i 98 kodeksu karnego, mówiących o molestowaniu nieletnich" - czytamy w greckiej prasie.

"Gazzetta" zdementowała tym samym wcześniejsze pogłoski, mówiące, że przestępstw dopuścił się obecny trener zespołu.