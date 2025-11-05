Trener Legii nie będzie miał łatwego zadania. Kluczowy mecz w trudnej sytuacji

Astiz, który w środę obchodzi 42. urodziny, dopiero po raz drugi w karierze poprowadzi samodzielnie drużynę w oficjalnym meczu. W ubiegłym tygodniu zastąpił Rumuna Edwarda Iordanescu, którego był asystentem. W swoim debiucie w niedzielę zremisował w Łodzi z Widzewem 1:1.

- Czuję, że jesteśmy dobrze przygotowani. Wiemy, jak chcemy grać, jak chcemy się zaprezentować. Boisko wszystko zweryfikuje, ale jestem pozytywnie nastawiony. Drużyna jest skupiona i rozumie, co chcemy robić. Każdy mecz w Europie jest trudny, tutaj będzie podobnie. Legia nie raz pokazała jednak, że potrafi grać w takich spotkaniach. Zrobimy wszystko, aby jutro było podobnie. Do Warszawy chcemy wrócić ze zwycięstwem - powiedział Hiszpan na konferencji prasowej.

W Lidze Konferencji Legia, po porażce z Samsunsporem i zwycięstwie nad Szachtarem Donieck, jest na 18. pozycji w tabeli. Celje, którego piłkarzem jest Łukasz Bejger, wygrało oba swoje mecze i z bilansem bramek 5-1 zajmuje trzecie miejsce.

- Celje gra powtarzalne rzeczy, które ma dobrze wypracowane. Oglądaliśmy mecze tego rywala, analizowaliśmy je już w czasie eliminacji Ligi Europy w trwającym sezonie. Dużo od tego czasu się nie zmieniło. Materiał na pewno nam się przydał. W defensywie nasi rywale są agresywni, bo chcą posiadać piłkę. W ataku mają zawodników z dużą jakością z piłką przy nodze. Są tam indywidualności, ich napastnik (Franko Kovacevic - przyp. red.) ma świetny czas. Wiemy, że jest to dobra drużyna, ale zgromadziliśmy potrzebne informacje i mamy to dobrze przeanalizowane - ocenił szkoleniowiec.

Astiz zapowiedział, że nie planuje wprowadzać wielkich zmian w składzie w porównaniu z tym, jaki wybrał na mecz z Widzewem.

- Każdy zawodnik ma być przygotowany do każdego meczu. Każdy musi dawać z siebie 100 procent, aby mieć satysfakcję przede wszystkim dla siebie. Wybór składu jest najtrudniejszą rzeczą, ale taka jest rola trenera. Razem z moim sztabem czujemy, że być może brakowało nam trochę stabilizacji. Możemy spodziewać się jutro jakichś zmian, ale na pewno nie wszystkich 11 zawodników - wyjaśnił.

Celje - Legia. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Celje - Legia Warszawa w czwartek od godz. 18:35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.





Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Od 18:00 będziemy też w Polsacie Sport 1.

PAP