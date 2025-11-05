Trzy na trzy! Rybakina pewnym krokiem weszła do półfinału WTA Finals

Jelena Rybakina z trzecim zwycięstwem podczas turnieju WTA Finals! Tym razem jej wyższość musiała uznać Jekaterina Aleksandrowa, która dołączyła do prestiżowej rywalizacji w zastępstwie Madison Keys. Zawodniczka z Kazachstanu awansowała do półfinału zmagań w Rijadzie z pierwszego miejsca w grupie.

Tenisistka Jelena Rybakina w fioletowym stroju wykonuje uderzenie rakietą tenisową.
fot. AFP
Rybakina z kolejnym zwycięstwem na WTA Finals

Warto przypomnieć, że przeciwniczką Rybakiny w środowym meczu miała być Madison Keys. Amerykana postanowiła jednak wycofać się z turnieju WTA Finals, przez co jej miejsce na korcie zajęła Jekaterina Alexandrowa.

 

Pierwszy set tej rywalizacji był bardzo wyrównany. Obie zawodniczki broniły swoich serwisów i już wydawało się, że o wyniku partii będzie musiał zadecydować tie-break. Mimo to w dziewiątym gemie Rybakinie po wielu nieudanych próbach w końcu udało się przełamać przeciwniczkę. Dzięki temu pochodząca z Kazachstanu zawodniczka wygrała seta 6:4.

 

Kolejna część pojedynku również ułożyła się po myśli szóstej zawodniczki rankingu WTA. Tym razem kibice nie musieli czekać tak długo na przełamanie - Kazaszka już w trzecim gemie zwyciężyła przy podaniu oponentki. Jak się okazało, to na pozór drobne zwycięstwo nie wystarczyło, by podciąć skrzydła Aleksandrowej. Rosjanka była w stanie wygrać gema serwisowego przeciwniczki i wrócić do gry. 

 

To jednak nie zatrzymało Rybakiny. 26-latka mimo problemów potrafiła przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę i zakończyć starcie po dwóch match pointach.

 

Rybakina ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, a co za tym idzie awans do półfinału zmagań w Rijadzie. O drugie miejsce również w środę powalczą Iga Świątek i Amanda Anisimowa.

 

Jelena Rybakina - Jekaterina Aleksandrowa 6:4, 6:4

