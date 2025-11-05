Wielki sukces Legii Warszawa! Awans stał się faktem

Młodzieżowa drużyna Legii osiągnęła niemały sukces jakim jest awans do finału ścieżki mistrzów ligowych wyznaczonych przez UEFA w ramach Młodzieżowej Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że turniej ten jest prowadzony dwutorowo. W rozgrywkach występują 64 drużyny: 32 to młodzieżowe drużyny zakwalifikowanych do Ligi Mistrzów na poziomie seniorskim, a reszta to mistrzowie lig europejskich sklasyfikowanych w TOP 32 rankingu UEFA. O ile pierwsza grupa rozgrywa mecze w identyczny sposób jak seniorzy, czyli w fazie ligowej, a także ma terminarz ułożony w identyczny sposób, tak w ścieżce pucharowej wszystkie rundy są rozgrywane w klasycznym systemie play-off. Zwycięzca dwumeczu awansuje do kolejnej rundy. Zmagania kończą się na trzeciej rundzie tzw. „wielkim finale”, którego zwycięzca awansuje do fazy pucharowej, gdzie czekają drużyny ze ścieżki ligowej. Ze względu na ranking polski zwycięzca CLJ U19 (Legia) mógł liczyć na rozpoczęcie rywalizacji od drugiej rundy.

W pierwszym meczu u siebie Legioniści niespodziewanie wygrali 4:1 po golach Przemysława Mizery, Cypriana Pchełki i Samuela Kovacika, który trafił dwukrotnie.

Pierwszy kwadrans rewanżu przyniósł sporo emocji. W 12. minucie Legia objęła prowadzenie. Po podaniu Erika Mikanovicha indywidualną akcją popisał się Kovacik, którą sfinalizował strzałem. Piłka po rykoszecie obrońcy trafiła do siatki i prowadzenie Legionistów stało się faktem. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Zaledwie trzy minuty później po ataku Włochów i zamieszaniu w polu karnym Legii bramkę zdobył Niccolo Trapani.

W 32. minucie było już 2:1 dla gospodarzy. Carlo Evangelista otrzymał podanie i oddał strzał zza pola karnego, po którym piłka, nabierając rotacji, po koźle wpadła do bramki Legionistów. Do przerwy wynik nie uległ zmianie, ale w dwumeczu na prowadzeniu wciąż była Legia.

W drugiej połowie przewaga Fiorentiny zaczęła się powiększać. W 71. minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał obrońca Jan Leszczyński i Legia musiała grać w osłabieniu. Jednak trzy minuty później po dośrodkowaniu warszawskiego zespołu z rzutu rożnego samobójcze trafienie zanotował Stefano Maiorana.

Ten sam zawodnik w 84. minucie zrehabilitował się i trafił do siatki na 3:2. Nie popisał się bramkarz stołecznej drużyny Jan Bienduga, który niefortunnie wybijał piłkę tak, że trafił w Maioranę. Pod koniec spotkania bramkarz gospodarzy Brando Dolfi sfaulował Przemysława Mizerę i wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Ostatecznie Legia przegrała 2:3, ale utrzymała zaliczkę z pierwszego meczu i awansowała do 3. rundy UEFA Youth League. W niej zmierzy się z greckim PAOK Saloniki, który rozprawił się z islandzkim Akureyri.

2 runda UEFA Youth League: Fiorentina - Legia Warszawa 3:2 (2:1)

Bramki: Trapani (15'), Evangelista (32'), Maiorana (84') - Kovacik (12'), Maiorana (74' - sam.)

Fiorentina: Dolfi - Trapani (81’ Sturli), Turnone (81’ Melai), Kospo, Evangelista - Angiolini (62’ Atzeni), Bonanno (70’ Maiorana), Keita - Kone (62’ Mazzeo), Braschi, Bertolini

Legia: Bienduga - Chojecki (59’ Foks), Leszczyński, Lauryn - Kosiorek, Mozie, Ruszkiewicz (68’ Przybyłko), Mikanowicz - Pchełka (90’ Wyganowski), Mizera, Kovacik (60’ Piasta)

Żółte kartki: Braschi, Bertolini, Maiorana – Leszczyński, Bienduga

Czerwone kartki: Dolfi (90+2')– Leszczyński (71’ za dwie żółte)

