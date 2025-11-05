Williams wraca na kort! Właśnie potwierdzili jej udział w turnieju WTA 250

Starsza z sióstr Williams nie zwalnia tempa. Turniej w Auckland odbędzie się w dniach 5-11 stycznia. Dla wielu tenisistek będzie to ostatni sprawdzian przez wielkoszlemowym Australian Open w Melbourne, który potrwa od 18 stycznia do 1 lutego.

- Jest jedną z najwspanialszych zawodniczek współczesnej ery, a jej występy na korcie mówią same za siebie. Venus jest w doskonałej formie i kondycji. Wywarła ogromny wpływ na rozwój kobiecego tenisa i zainspirowała kolejne pokolenia swoją pasją do tego sportu – powiedział dyrektor turnieju w Auckland Nicolas Lamperin.

Venus Williams wznowiła karierę po długiej przerwie, która trwała od marca 2024 roku do lipca 2025 roku. Po 16 miesiącach wróciła do rywalizacji w WTA Tour. 23 lipca w pierwszej rundzie turnieju w Waszyngtonie pokonała młodszą od siebie o 26 lat Amerykankę Peyton Stearns, której nie było jeszcze na świecie, gdy Williams wygrywała Wimbledon w 2000 roku. Stearns zajmuje obecnie 51. miejsce w rankingu WTA, a w lipcu była 35.

W drugiej rundzie turnieju w Waszyngtonie Williams uległa Magdalenie Fręch, a później przegrała z Hiszpanką Jessica Bouzas Maneiro w Cincinnati. Rywalizację w US Open zakończyła na pierwszej rundzie po porażce z Muchovą.

Venus Williams wygrała turniej Auckland Classic w 2015 roku, pokonując w finale Dunkę Caroline Wozniacki. Była liderka światowego rankingu tenisistek w latach 2000-08 pięciokrotnie triumfowała w Wimbledonie, dwukrotnie w US Open oraz uczestniczyła w finałach Australian Open i Rolanda Garrosa.

Doświadczona tenisistka zdobyła też pięć medali olimpijskich, w tym cztery złote. W Sydney triumfowała w grze pojedynczej. Wraz ze swoją siostrą Sereną podczas igrzysk w Sydney, Atenach i Pekinie wygrała turnieje deblowe, a w 2016 roku w Rio de Janeiro wraz z Rajeevem Ramem zdobyła srebro w mikście.