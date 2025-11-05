WTA Finals 2025: Pary półfinałowe. Kiedy mecze? Kto zagra?
Drugi rok z rzędu na fazie grupowej Iga Świątek zakończyła udział w turnieju WTA Finals w Rijadzie. Triumfatorka sprzed dwóch lat zawodów dla ośmiu najlepszych tenisistek sezonu przegrała w środę z Amerykanką Amandą Anismovą 7:6 (7-3), 4:6, 2:6 i z bilansem 1-2 zajęła trzecie miejsce w grupie. Jak wyglądają pary półfinałowe WTA Finals? Kto zagra? Kiedy półfinały WTA Finals?
Świątek rozpoczęła udział w imprezie w Arabii Saudyjskiej od rozbicia w 61 minut Amerykanki Madison Keys 6:1, 6:2. Później jednak przegrała z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną 6:3, 1:6, 0:6, a teraz z Anisimovą.
ZOBACZ TAKŻE: Tabela WTA Finals 2025. Czy Iga Świątek wyszła z grupy?
We wcześniejszym środowym meczu Rybakina wygrała z Jekateriną Aleksandrową 6:4, 6:4. Rosjanka zastąpiła kontuzjowaną Keys.
Rybakina i Anisimova półfinałowe rywalki poznają w czwartek, kiedy zmagania zakończy „Grupa Stefanie Graf”. W czwartek Jessica Pegula zmierzy się z Jasmine Paolini, a Aryna Sabalenka z broniącą tytułu Coco Gauff.
Finał zmagań w Rijadzie rozegrany zostanie w sobotę 8 listopada.
Pary półfinałowe WTA Finals. Kiedy mecze? Kto zagra?
Jelena Rybakina vs TBA
Amanda Anisimova vs TBA
Mecze półfinałowe zostaną rozegrane w piątek 7 listopada.