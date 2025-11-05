WTA Finals 2025: Pary półfinałowe. Kiedy mecze? Kto zagra?

Świątek rozpoczęła udział w imprezie w Arabii Saudyjskiej od rozbicia w 61 minut Amerykanki Madison Keys 6:1, 6:2. Później jednak przegrała z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną 6:3, 1:6, 0:6, a teraz z Anisimovą.

ZOBACZ TAKŻE: Tabela WTA Finals 2025. Czy Iga Świątek wyszła z grupy?

We wcześniejszym środowym meczu Rybakina wygrała z Jekateriną Aleksandrową 6:4, 6:4. Rosjanka zastąpiła kontuzjowaną Keys.

Rybakina i Anisimova półfinałowe rywalki poznają w czwartek, kiedy zmagania zakończy „Grupa Stefanie Graf”. W czwartek Jessica Pegula zmierzy się z Jasmine Paolini, a Aryna Sabalenka z broniącą tytułu Coco Gauff.

Finał zmagań w Rijadzie rozegrany zostanie w sobotę 8 listopada.

Pary półfinałowe WTA Finals. Kiedy mecze? Kto zagra?

Jelena Rybakina vs TBA





Amanda Anisimova vs TBA

Mecze półfinałowe zostaną rozegrane w piątek 7 listopada.

BS, PAP