WTA Finals 2025: Pary półfinałowe. Kiedy mecze? Kto zagra?

Tenis

Drugi rok z rzędu na fazie grupowej Iga Świątek zakończyła udział w turnieju WTA Finals w Rijadzie. Triumfatorka sprzed dwóch lat zawodów dla ośmiu najlepszych tenisistek sezonu przegrała w środę z Amerykanką Amandą Anismovą 7:6 (7-3), 4:6, 2:6 i z bilansem 1-2 zajęła trzecie miejsce w grupie. Jak wyglądają pary półfinałowe WTA Finals? Kto zagra? Kiedy półfinały WTA Finals?

Amanda Anisimova z rakietą tenisową, ubrana w fioletowy strój sportowy.
fot. AFP
Świątek rozpoczęła udział w imprezie w Arabii Saudyjskiej od rozbicia w 61 minut Amerykanki Madison Keys 6:1, 6:2. Później jednak przegrała z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną 6:3, 1:6, 0:6, a teraz z Anisimovą.

 

We wcześniejszym środowym meczu Rybakina wygrała z Jekateriną Aleksandrową 6:4, 6:4. Rosjanka zastąpiła kontuzjowaną Keys.

 

Rybakina i Anisimova półfinałowe rywalki poznają w czwartek, kiedy zmagania zakończy „Grupa Stefanie Graf”. W czwartek Jessica Pegula zmierzy się z Jasmine Paolini, a Aryna Sabalenka z broniącą tytułu Coco Gauff.

 

Finał zmagań w Rijadzie rozegrany zostanie w sobotę 8 listopada.

Pary półfinałowe WTA Finals. Kiedy mecze? Kto zagra?

Jelena Rybakina vs TBA

Amanda Anisimova vs TBA

 

Mecze półfinałowe zostaną rozegrane w piątek 7 listopada.

BS, PAP
