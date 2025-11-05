Zaskakujące słowa trenera przed meczem Ligi Konferencji! Polski klub faworytem?

- Analizując przeciwnika można mówić o drużynie o bardzo wysokiej jakości, drużynie, która dominuje w polskiej lidze, bardzo mocnej i fizycznej lidze. Choć rywal przegrał dwa ostatnie mecze, to należy mu się szacunek. Nie można jednak mówić o obawach czy strachu, bo zazwyczaj w Skopje gramy dobrze, zarówno w naszej lidze, jak i w Europie - powiedział Beqiri na konferencji prasowej.

W poprzedniej kolejce Shkendija pokonała irlandzkie Shelbourne 1:0, ale trener gospodarzy spodziewa się innego spotkania z Jagiellonią.

- Czwartkowy rywal jest bardziej jakościowy, gra też bardziej ofensywnie, a to będzie determinować przebieg meczu. Musimy być ostrożniejsi w defensywie, a w ataku wykazać się skutecznie, bo możemy nie mieć wielu okazji do zdobycia bramki. Z naszych obserwacji wynika, że najsilniejsze formacje Jagiellonii to pomoc i atak. To dużo groźniejszy zespół niż Shelbourne - ocenił.

Zwrócił też uwagę, że to polska drużyna jest silniejsza fizycznie, a takich przeciwników brakuje Shkendiji w rodzimej lidze.

Szkoleniowiec przekazał, że na jednym z treningów urazu nabawił się napastnik Vane Kerstevski i będzie musiał pauzować do końca roku.

Podsumowując Beqiri przyznał, że na papierze to białostoczanie są faworytem czwartkowej konfrontacji, ale zauważył, że przy maksymalnym zaangażowaniu jego piłkarzy, na co oczywiście liczy, miejscowy zespół stać na korzystny wynik.

