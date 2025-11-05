Zmiana trenera w polskim klubie siatkarskim! Trudny debiut nowego szkoleniowca

W miniony piątek 31 października KS Sparta Grodzisk Mazowiecki ogłosił rozstanie z dotychczasowym szkoleniowcem. Tomasz Rosa prowadził tę drużynę przez pięć lat i cztery miesiące, czyli od 2020 roku. Przez kilka sezonów na poziomie drugiej ligi, ale w 2025 roku wywalczył z zespołem historyczny awans na zaplecze PlusLigi.

– Po ponad pięciu latach żegnam się z klubem w którego rozwój wierzyłem od samego początku podpisując pierwszą umowę widząc zaangażowanie zarządu, któremu dziękuję za zaufanie, z klubem, który dał mi możliwość rozwoju i realizowania zamierzonego celu jakim miał być awans do PLS 1. Ligi – powiedział Rosa, cytowany przez klubowe media.

Nowym trenerem został ogłoszony oficjalnie 2 listopada Mirosław Zawieracz. W czasie kariery zawodniczej występował on m.in. w AZS Olsztyn. Pracę trenerską zaczynał od męskiej siatkówki, prowadził ekipy Płomienia Sosnowiec i Jadaru Radom. Póżniej przyszedł czas na pracę z kobietami. Trenował drużyny: PTPS Piła (2010–13), BKS Aluprof Bielsko-Biała (2013–14), Wisła Warszawa (2014–17), Budowlani Toruń (2017–19), ponownie Enea PTPS Piła (2019–20), ITA Tools Stal Mielec (2021–22) oraz Pałac Bydgoszcz (2022–23).

Teraz wraca do pracy z siatkarzami i rozpoczął współpracę z beniaminkiem pierwszej ligi. Debiut nie był łatwy, bo ekipa z Grodziska zmierzyła się na wyjeździe z liderem tabeli - GKS Katowice i przegrała 0:3.

Sparta Grodzisk Mazowiecki zajmuje piętnaste, czyli przedostatnie miejsce w tabeli. W dotychczasowych meczach siatkarze beniaminka odnieśli dwa zwycięstwa i ponieśli sześć porażek. W kolejnym spotkaniu zagrają na wyjeździe z drużyną Necko Augustów.

PLS 1 LIGA - WYNIKI MECZÓW I TABELA