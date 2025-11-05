Znów wielkie święto polskiej gimnastyki. "To podstawa wszystkich dyscyplin sportu"

Akcja, realizowana przez Polski Związek Gimnastyczny, ma na celu przede wszystkim promocję aktywności fizycznej oraz pokazanie, że gimnastyka jest idealnym sportem dla osób w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania. W programie każdego spotkania, podobnie jak i finału, który odbędzie się w małej hali Areny Kraków, są energiczne zajęcia gimnastyczne, ćwiczenia grupowe i pokazy sportowe. Już w tym roku z uczestnikami akcji spotkali się czołowi polscy gimnastycy – w Katowicach był gimnastyk sportowy Kacper Garnczarek, a we Wrocławiu gimnastyczka artystyczna Liliana Lewińska. Z kolei w Krakowie pojawią się gimnastyczka sportowa Maria Drobniak, uprawiająca skoki na ścieżce Sandra Żurek i Emilia Heichel, gimnastyczka artystyczna.

– Naszym celem jest promowanie aktywności fizycznej, zdrowego trybu życia i integracji poprzez sport. W każdym roku pokazujemy naszym uczestnikom wszystkie odmiany gimnastyki, czyli sportową, artystyczną, skoki na trampolinie, akrobatykę sportową oraz inne sporty gimnastyczne. Gimnastyka jest bardzo różnorodną i ciekawą formą aktywności. Nie ma wątpliwości, że jest podstawą innych dyscyplin sportu – podkreśla Leszek Blanik, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego, a w przeszłości utytułowany zawodnik i mistrz olimpijski z Pekinu.

To już trzeci rok realizowanej przez Polski Związek Gimnastyczny wielkiej akcji promującej ruch – w 2022 roku zajęcia odbyły się na warszawskim Torwarze, rok później w katowickim Spodku, a przed rokiem młodzi pasjonaci sportu poznawali sporty gimnastyczne podczas trzeciej edycji, zorganizowanej w trójmiejskiej ERGO Arenie. Co ważne, w każdym roku liczba uczestników rosła. Na pewno tak samo będzie i w 2025 roku, bo w samym wielkim finale planowany jest udział minimum dziewięciuset, a przecież w tym roku, w ramach „Gimnastyki dla Wszystkich z TAURONEM” odbyły się już pełne młodych uczestników zajęcia w trzech innych miastach.

– W poprzednich latach mówiłem, że frekwencja nas zaskakuje, ale w trakcie tych poprzednich edycji uświadomiliśmy sobie, że po prostu atrakcyjne wydarzenie w atrakcyjnym sporcie znajduje wielu chętnych. Ta akcja to w każdym roku największe nasze przedsięwzięcie i to samo mogę powiedzieć o tegorocznej edycji, bo po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na organizację nie tylko wielkiego finału, ale także wcześniejszych, nieco mniejszych wydarzeń. Do tego dochodzi też trzydzieści regionalnych eventów, pikników oraz mniejszych zawodów gimnastycznych – dodaje Blanik.

W trakcie wielkiego finału tegorocznej edycji, w którym udział, tak samo jak w poprzednich latach, jak i w trakcie tegorocznych zajęć w Katowicach, Wrocławiu i Opolu, udział wezmą dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Młodzi ludzie będą mieli okazję wziąć udział w rozgrzewce oraz ćwiczeniach z wykorzystaniem sprzętu dla profesjonalistów. Zwieńczeniem każdej z trzech serii – rozpoczynających się kolejno o godz. 9.00, 12.00 i 16.30 – są pokazy profesjonalnych sportowców na najwyższym sportowym poziomie w Polsce. Wszystkie wydarzenia z tego cyklu realizowane są we współpracy ze szkołami, dzięki czemu Polski Związek Gimnastyczny może dotrzeć do dzieci, które na co dzień nie mają kontaktu z gimnastyką.

– Jestem przekonany, a przecież potwierdzają to poprzednie edycje, że znaleźliśmy doskonały sposób na to, by zachęcać dzieci do regularnego uprawiania gimnastyki. W trakcie zajęć nie tylko promujemy sporty gimnastyczne, ale także m.in. staramy się identyfikować utalentowane dzieci, które zachęcamy do regularnego udziału w zajęciach gimnastycznych. Każdorazowo także widzimy, że zajęcia sprawiają im przyjemność i radość, a przecież to podstawa, by zachęcić dzieci do aktywności fizycznej – mówi mistrz olimpijski z Pekinu.

Informacja prasowa