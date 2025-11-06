44 lata i wciąż będzie skakał! Ammann w kadrze Szwajcarii na PŚ

Wcześniej trener Helwetów Martin Kuenzle ogłosił, że jedynie lider kadry Gregor Deschwanden może być pewny miejsca w składzie na Puchar Świata, a Ammann musiał udowodnić wyższość nad znacznie młodszymi kolegami podczas zgrupowania w niemieckim Oberstdorfie. I to mu się udało, więc znalazł się w składzie na inauguracyjne konkursy PŚ w norweskim Lillehammer (21-23 listopada).

Ammann do tej pory siedem razy wziął udział w igrzyskach, w tym wywalczył po dwa złote medale w Salt Lake City (2002) i Vancouver (2010).

Szwajcar jest drugim znanym weteranem światowych skoczni. Przygodę ze sportem wciąż kontynuuje 53-letni Noriaki Kasai. Japończyk niedawno ogłosił, że rozpocznie sezon startami w Pucharze Kontynentalnym, które pozwolą mu się przygotować do ewentualnych występów w Pucharze Świata. Mistrz Świata w lotach narciarskich z 1992 roku latem zajął czwarte miejsce w mistrzostwach Japonii na igelicie.

Kasai, który w 2014 roku - mając 41 lat - został w Soczi wicemistrzem olimpijskim na dużym obiekcie, wciąż marzy o dziewiątym występie w igrzyskach.