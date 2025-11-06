Aktualna tabela Ligi Konferencji. Jak radzą sobie polskie kluby?

Przed nami trzecia seria gier piłkarskiej Ligi Konferencji. W tym roku w akcji obserwujemy aż cztery polskie kluby - Legię Warszawa, Lecha Poznań, Jagiellonię Białystok i Raków Częstochowa.

Sparta Praga - Raków Częstochowa. Kiedy kolejny mecz w Lidze Konferencji?

W trzeciej kolejce Legia zmierzy się z Celje, Lech z Rayo Vallecano, Jagiellonia ze Shkendiją, a Raków ze Spartą Praga.

Jak wygląda sytuacja w tabeli przed trzecią kolejką Ligi Konferencji?

Tabela Ligi Konferencji:

