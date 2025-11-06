Aktualna tabela Ligi Konferencji. Jak radzą sobie polskie kluby?

Piłka nożna

Przed nami trzecia kolejka piłkarskiej Ligi Konferencji. Zobacz, jak wygląda tabela i jak radzą sobie polskie kluby - Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa.

Piłkarz w białej koszulce z numerem 91, zaciśniętą pięścią, na boisku piłkarskim.
fot. PAP
Aktualna tabela Ligi Konferencji. Jak radzą sobie polskie kluby?

Przed nami trzecia seria gier piłkarskiej Ligi Konferencji. W tym roku w akcji obserwujemy aż cztery polskie kluby - Legię Warszawa, Lecha Poznań, Jagiellonię Białystok i Raków Częstochowa.

 

Sparta Praga - Raków Częstochowa. Kiedy kolejny mecz w Lidze Konferencji?

 

W trzeciej kolejce Legia zmierzy się z Celje, Lech z Rayo Vallecano, Jagiellonia ze Shkendiją, a Raków ze Spartą Praga.

 

Jak wygląda sytuacja w tabeli przed trzecią kolejką Ligi Konferencji?

Tabela Ligi Konferencji:

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
JAGIELLONIA BIAŁYSTOKLECH POZNAŃLEGIA WARSZAWALIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Hajto zachwycony polskim trenerem! "Misiura jest fachura"
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 