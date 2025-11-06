ATP w Atenach: Novak Djokovic - Nuno Borges. Relacja live i wynik na żywo

Serbski weteran w poprzedniej rundzie pokonał Alejandro Tabilo 7:6(3), 6:1, zrewanżował się tym samym Chilijczykowi za dwie wcześniejsze porażki. Djokovic w ateńskim turnieju jest rozstawiony z numerem pierwszym i jest jednym z głównych kandydatów do końcowego triumfu. 38-latek ma w tym sezonie zaledwie jeden tytuł na koncie, w maju okazał się najlepszy na kortach w szwajcarskiej Genewie.





Nuno Borges w przeciwieństwie do Djokovica w drodze do ćwierćfinału musiał zagrać dwa spotkania. W 1. rundzie pokonał reprezentanta gospodarzy Stefanosa Sakellardisa 7:6(4), 6:3. Następnie Portugalczyk w trzech setach uporał się z Amerykaninem Eliotem Spizzirrim, triumfując ostatecznie 5:7, 6:3, 6:4.





Dla obu tenisistów będzie to pierwszy mecz przeciwko sobie.





Relacja live i wynik na żywo meczu Novak Djokovic - Nuno Borges na Polsatsport.pl.

ST, Polsat Sport