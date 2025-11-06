Celje - Legia Warszawa. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)

Piłka nożna

Celje - Legia Warszawa to mecz trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Skrót meczu Celje - Legia będzie dostępny tuż po zakończeniu spotkania.

Trzech mężczyzn w czarnych bluzach z białymi pasami, z których jeden, na pierwszym planie, jest trenerem Legii Warszawa.
fot. PAP
Celje - Legia Warszawa. Skrót meczu (WIDEO)

Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

 

W trzeciej serii gier Legia rywalizuje z klubem Celje ze Słowenii. 

 

Jak w wyjazdowym starciu poradzą sobie piłkarze ze stolicy?

Celje - Legia Warszawa. Skrót meczu:

Skrót meczu Celje - Legia będzie dostępny w tym tekście tuż po zakończeniu spotkania.

