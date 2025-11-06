Celje - Legia Warszawa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Celje - Legia Warszawa to mecz trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Kto wygrał mecz Celje - Legia? Jaki był wynik meczu Celje - Legia w LKE?

Piłkarz Legii Warszawa w białej koszulce z czarnymi spodenkami i numerem 37 na boisku.
fot. PAP
Celje - Legia Warszawa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.

 

Celje - Legia Warszawa. Kiedy kolejny mecz w Lidze Konferencji?

 

Po dwóch kolejkach Legia ma na swoim koncie trzy punkty. W pierwszej kolejce ekipa ze stolicy Polski przegrała u siebie z tureckim Samsunsporem. W drugiej serii gier Wojskowi ograli Szachtar Donieck, triumfując z ukraińską ekipą w Krakowie.

 

Celje to jedna z rewelacji tej edycji Ligi Konferencji. Ekipa ze Słowenii ma na swoim koncie komplet punktów i plasuje się w czołówce tabeli.

Wynik meczu Celje - Legia poznamy w czwartek 6 listopada. O tym, kto wygrał mecz Celje - Legia, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

CELJELEGIA WARSZAWALIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
