Celje - Legia Warszawa. Wynik meczu. Kto wygrał?
Celje - Legia Warszawa to mecz trzeciej kolejki piłkarskiej Ligi Konferencji. Kto wygrał mecz Celje - Legia? Jaki był wynik meczu Celje - Legia w LKE?
Nowy sezon rozgrywek Ligi Konferencji jest wyjątkowy dla polskich fanów piłki nożnej. W fazie ligowej tego europejskiego pucharu rywalizują bowiem aż cztery kluby z Polski - Legia Warszawa, Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok.
Celje - Legia Warszawa. Kiedy kolejny mecz w Lidze Konferencji?
Po dwóch kolejkach Legia ma na swoim koncie trzy punkty. W pierwszej kolejce ekipa ze stolicy Polski przegrała u siebie z tureckim Samsunsporem. W drugiej serii gier Wojskowi ograli Szachtar Donieck, triumfując z ukraińską ekipą w Krakowie.
Celje to jedna z rewelacji tej edycji Ligi Konferencji. Ekipa ze Słowenii ma na swoim koncie komplet punktów i plasuje się w czołówce tabeli.
Celje - Legia Warszawa. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Celje - Legia poznamy w czwartek 6 listopada. O tym, kto wygrał mecz Celje - Legia, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl