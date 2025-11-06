Grupy ATP Finals rozlosowane! Szykują się prawdziwe hity

Losowanie odbyło się w czwartek w Turynie.

Alcaraz, poza Djokoviciem, w grupie Jimmy’ego Connorsa spotka się również z Amerykaninem Taylorem Fritzem oraz Australijczykiem Alexem de Minaurem.

Z kolei w grupie Bjoerna Borga, poza Sinnerem, który ostatnio awansował na pierwsze miejsce w światowym rankingu, i Zverevem, znaleźli się Amerykanin Ben Shelton oraz wciąż walczący o występ w imprezie podsumowującej sezon Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime oraz Włoch Lorenzo Musetti. Wpływ na to będą mieć rozstrzygnięcia w trwających zawodach w Atenach, w których bierze udział również Djokovic.

W pierwszej fazie ATP Finals rywalizacja odbywać się będzie w dwóch grupach, z których po dwóch najlepszych tenisistów awansuje do półfinałów. Finał rozegrany zostanie 16 listopada.

Alcaraz, który zagra w tej imprezie po raz trzeci, a jego najlepszym osiągnięciem jest półfinał z 2023 roku, toczy korespondencyjny pojedynek z Sinnerem o prowadzenie w klasyfikacji tenisistów na koniec sezonu. Słabiej spisujący się ostatnio Zverev może się pochwalić zwycięstwami w 2018 i 2021 roku. Przed rokiem Sinner w finale wygrał z Fritzem. De Minaur zagra w ATP Finals po raz drugi z rzędu, a Shelton w tym roku zadebiutuje w tym turnieju.