Jabeur uderzyła w WTA. "Niszczy wszystkich"

W wywiadzie dla telewizji Sky Sports 31-letia Jabeur przyznała, że wycofała się w lipcu z profesjonalnego tenisa, aby "uporządkować swoje ciało i umysł".

- Ten harmonogram niszczy wszystkich. Nie pozwalam już, by dyktowano mi, co mam robić, a czego nie. Bardzo cierpiałam, bardziej psychicznie niż fizycznie. Moje ciało długo wołało o pomoc, a ja go nie słuchałam – powiedziała Tunezyjka, trzykrotna finalistka imprez wielkoszlemowych.

Jak podkreśliła, najlepsze zawodniczki muszą wziąć udział we wszystkich czterech turniejach Wielkiego Szlema, dziesięciu turniejach WTA 1000 i sześciu turniejach WTA 500 w sezonie, w przeciwnym razie tracą punkty rankingowe.

- Mam nadzieję, że społeczność tenisowa nas posłucha i zmniejszy liczbę turniejów. Na przykład Doha i Dubaj – dwa turnieje WTA 1000 z rzędu? To za dużo. Albo dwutygodniowe turnieje WTA 1000. Żadna zawodniczka tego nie lubi – zapewniła.

Dodała, że z powodu przeciążenia startami popadła w depresję.

- Długo byłam smutna. Ale teraz stawiam siebie na pierwszym miejscu. To ogromny krok – powiedziała tunezyjska tenisistka, która nie odpowiedziała na pytanie, jak długo będzie pauzować i czy kiedykolwiek wróci na korty.