Jagiellonia Białystok - KuPS. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?

Czas na kolejny mecz Jagiellonii w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory podopieczni Adriana Siemieńca rywalizowali z Hamrun, Strasbourgiem i Shkendiją.

W czwartej kolejce Jagiellonia zmierzy się z fińskim KuPS.

Jagiellonia - KuPS. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Jagiellonia - KuPS w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Jagi w LKE zaplanowano na 27 listopada. Godzina meczu Jagiellonia - KuPS to 21.00.

BS, Polsat Sport