Jagiellonia Białystok - KuPS. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?
Jagiellonia Białystok - KuPS, czyli czas na czwarte spotkanie polskiego klubu w Lidze Konferencji. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji? O której godzinie Jagiellonia - KuPS w LKE?
Czas na kolejny mecz Jagiellonii w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory podopieczni Adriana Siemieńca rywalizowali z Hamrun, Strasbourgiem i Shkendiją.
W czwartej kolejce Jagiellonia zmierzy się z fińskim KuPS.
Jagiellonia - KuPS. Kiedy mecz? O której godzinie?
Kiedy mecz Jagiellonia - KuPS w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Jagi w LKE zaplanowano na 27 listopada. Godzina meczu Jagiellonia - KuPS to 21.00.
