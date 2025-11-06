Kiedy kolejne mecze Legii, Lecha, Jagiellonii i Rakowa w Lidze Konferencji? O której godzinie?

Jako pierwsi na boisko wyszli gracze Legii oraz Rakówa. Podopieczni Inakiego Astiza prowadzili do przerwy z NK Celje po golu Kacpra Urbańskiego i przeważali. Mimo to stracili dwa gole w drugiej połowie spotkania i przegrali ze Słoweńcami 1:2.

Z kolei częstochowianie bezbramkowo zremisowali ze Spartą Praga.

ZOBACZ TAKŻE: Tabela Ligi Konferencji. Jak radzą sobie polskie kluby?

Następnie do akcji wkroczyli piłkarze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Teoretycznie trudniejsze zadanie mieli ci pierwsi, którzy zmierzyli się z Rayo Vallecano. Mimo to "Kolejorz" prowadził do przerwy po golach Luisa Palmy oraz Antoniego Kozubala. Po przerwie znacznie lepiej zagrali Hiszpanie i to oni cieszyli się ze zwycięstwa. Gole strzelili Isi Palazon, Jorde de Frutos oraz Alvaro Garcia.

Spore problemy miała Jagiellonia Białystok, która od 49. minuty przegrywała w Macedonii Północnej ze Shkendiją. W doliczonym czasie gry czerwoną kartkę otrzymał Jesus Imaz, a chwilę później wyrównującego gola strzelił Sergio Lozano.

Po trzech kolejkach najwięcej punktów mają Jagiellonia oraz Raków (5). Lech i Legia wywalczyły na razie trzy oczka.

Kiedy kolejne mecze Legii, Lecha, Jagiellonii i Rakowa? O której godzinie?

Czwarta kolejka Ligi Konferencji UEFA została zaplanowana na czwartek 27 listopada. W niej wszystkie nasze zespoły zagrają przed własną publicznością. Legia Warszawa zagra z czeską Spartą Praga, Lech Poznań - ze szwajcarskim Lausanne-Sport, Jagiellonia Białystok - z fińskim KuPS, a Raków Częstochowa - z austriackim Rapidem Wiedeń.

Mecze polskich drużyn w 4. kolejce Ligi Konferencji (27 listopada):

Lech Poznań - Lausanne-Sport, godz. 18:45

Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń, godz. 18:45

Legia Warszawa - Sparta Praga, godz. 21:00

Jagiellonia Białystok - KuPS, godz. 21:00