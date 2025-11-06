Kosa na Kosę - 07.11. Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

Jak co piątek zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka programu Kosa na Kosę. O której godzinie? Gdzie oglądać? Sprawdź poniżej.

Logo programu "Kosa na Kosę" z twarzami Romana i Jakuba Koseckich
fot: Polsat Sport
Gdzie obejrzeć program "Kosa na Kosę"?

Kosa na Kosę to autorski program Romana i Jakuba Koseckich. Ojciec z synem co tydzień omawiają najważniejsze piłkarskie wydarzenia. 

 

W najnowszym odcinku programu poruszonych zostanie wiele piłkarskich wątków, jednak głównym tematem rozmowy będą występy polskich zespołów w Lidze Konferencji UEFA. Roman oraz Jakub Koseccy przyjrzą się formie Legii Warszawa, Rakowa Częstochowa, Jagiellonii Białystok i Lecha Poznań, które po raz kolejny staną do rywalizacji na europejskich boiskach. Eksperci szczegółowo przeanalizują ich mecze oraz ocenią aktualną dyspozycję drużyn.

 

W dalszej części programu prowadzący omówią również spotkania Ligi Europy zaplanowane na czwartkowy wieczór. Skoncentrują się oni przede wszystkim na występach reprezentantów Polski w tych rozgrywkach.

 

Transmisja programu "Kosa na Kosę" w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

