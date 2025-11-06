Laura Heyrman i Yacine Louati. Słynna siatkarska para gra dla klubów z Rzeszowa

Yacine Louati to siatkarz, którego nie trzeba przedstawiać polskim kibicom. Nie tylko ze względu na sukcesy osiągnięte z reprezentacją Francji, z którą wywalczył m.in. dwa złote medale igrzysk olimpijskich. Przyjmujący był zawodnikiem polskich klubów, grał dla Jastrzębskiego Węgla (2020–21) i Asseco Resovii (2023–24).





Teraz wrócił do Rzeszowa, ale nie sam. Kontrakt z klubem DevelopRes Rzeszów podpisała jego życiowa partnerka - Laura Heyrman.

– Staramy się jak najmocniej, żeby być razem w tym samym miejscu lub niedaleko siebie i w tym przypadku pojawiła się taka możliwość. Podjęliśmy więc wspólnie decyzję o przenosinach do Rzeszowa, tym bardziej, że to nie jest łatwe, żeby znaleźć kluby w tym samym mieście w Europie, żebyśmy mogli być jak najbliżej siebie. Dla mnie to była bardzo ważna sprawa i duża motywacja, żeby przenieść się właśnie do DevelopResu – przyznała siatkarka w wywiadzie dla tauronliga.pl.

Belgijska środkowa zanotowała już pierwszy znaczący sukces w barwach nowego klubu. Wywalczyła AL-KO Superpuchar Polski. W meczu o to trofeum, który rozegrano w katowickim Spodku siatkarki Developresu pokonały ŁKS Commercecon Łódź 3:1. Heyrman została wybrana MVP tego starcia, zdobyła w nim aż 19 punktów.

