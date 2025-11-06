Lech Poznań - Lausanne. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?
Lech Poznań - Lausanne, czyli czas na czwarte spotkanie polskiego klubu w Lidze Konferencji. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji? O której godzinie Lech - Lausanne w LKE?
Czas na kolejny mecz Lecha w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory Kolejorz rywalizował z Rapidem Wiedeń, Lincoln i Rayo Vallecano.
W czwartej kolejce Lech zmierzy się z ekipą Lausanne ze Szwajcarii.
Kiedy mecz Lech - Lausanne w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Lecha w LKE zaplanowano na 27 listopada. Godzina meczu Lech - Lausanne to 18.45.Przejdź na Polsatsport.pl
