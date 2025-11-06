Lech Poznań - Lausanne. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?

Piłka nożna

Lech Poznań - Lausanne, czyli czas na czwarte spotkanie polskiego klubu w Lidze Konferencji. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji? O której godzinie Lech - Lausanne w LKE?

Dwóch piłkarzy Lecha Poznań w złotych strojach świętuje bramkę.
fot. PAP
Lech Poznań - Lausanne. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?

Czas na kolejny mecz Lecha w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory Kolejorz rywalizował z Rapidem Wiedeń, Lincoln i Rayo Vallecano.

 

W czwartej kolejce Lech zmierzy się z ekipą Lausanne ze Szwajcarii.

Lech Poznań - Lausanne. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Lech - Lausanne w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Lecha w LKE zaplanowano na 27 listopada. Godzina meczu Lech - Lausanne to 18.45.

BS, Polsat Sport
