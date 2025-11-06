Lech Poznań - Lausanne. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?

Czas na kolejny mecz Lecha w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory Kolejorz rywalizował z Rapidem Wiedeń, Lincoln i Rayo Vallecano.

W czwartej kolejce Lech zmierzy się z ekipą Lausanne ze Szwajcarii.

Lech Poznań - Lausanne. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Lech - Lausanne w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Lecha w LKE zaplanowano na 27 listopada. Godzina meczu Lech - Lausanne to 18.45.

BS, Polsat Sport