Legenda trenerem Genoi! Zmiana na stanowisku

Vieira zostawił Genoę bez zwycięstwa w sezonie i na ostatniej pozycji w tabeli, ale w poniedziałek ekipa z Genui - pod wodzą tymczasowych trenerów Roberto Murgity i Domenico Criscito - pokonała na wyjeździe beniaminka Sassuolo 2:1 i awansowała na 18. lokatę.

ZOBACZ TAKŻE: Nietrafiony karny, a potem kontuzja! Pech nie opuszcza gwiazdy Serie A

De Rossi, mistrz świata z 2006 roku, praktycznie przez całą zawodniczą karierę był związany z Romą. Od stycznia do września 2024 roku był też trenerem rzymskiej drużyny, zastępując słynnego Jose Mourinho. Wcześniej, w sezonie 2022/23, prowadził drugoligowe Spal Ferrara.

W roli szkoleniowca Genoi 42-letni De Rossi zadebiutuje w niedzielę w spotkaniu z zamykającą tabelę Serie A Fiorenitną, która we wtorek rozstała się z trenerem Stefano Piolim.

KP, PAP