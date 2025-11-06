Legenda trenerem Genoi! Zmiana na stanowisku

Piłka nożna

Były piłkarz i szkoleniowiec Romy Daniele De Rossi został trenerem 18. w tabeli Serie A Genoi. Zastąpił zwolnionego w sobotę Francuza Patricka Vieirę.

Daniele De Rossi, trener, z rękami rozłożonymi na boki i otwartymi ustami.
fot. PAP
Daniele De Rossi

Vieira zostawił Genoę bez zwycięstwa w sezonie i na ostatniej pozycji w tabeli, ale w poniedziałek ekipa z Genui - pod wodzą tymczasowych trenerów Roberto Murgity i Domenico Criscito - pokonała na wyjeździe beniaminka Sassuolo 2:1 i awansowała na 18. lokatę.

 

De Rossi, mistrz świata z 2006 roku, praktycznie przez całą zawodniczą karierę był związany z Romą. Od stycznia do września 2024 roku był też trenerem rzymskiej drużyny, zastępując słynnego Jose Mourinho. Wcześniej, w sezonie 2022/23, prowadził drugoligowe Spal Ferrara.

 

W roli szkoleniowca Genoi 42-letni De Rossi zadebiutuje w niedzielę w spotkaniu z zamykającą tabelę Serie A Fiorenitną, która we wtorek rozstała się z trenerem Stefano Piolim.

KP, PAP
