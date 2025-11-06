Legia Warszawa - Sparta Praga. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?

Piłka nożna

Legia Warszawa - Sparta Praga, czyli czas na czwarte spotkanie polskiego klubu w Lidze Konferencji. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji? O której godzinie Legia - Sparta w LKE?

Dwóch piłkarzy podczas meczu piłki nożnej, jeden z nich prowadzi piłkę, drugi próbuje go zatrzymać.
fot. PAP
Legia Warszawa - Sparta Praga. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?

Czas na kolejny mecz Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory piłkarze z Warszawy rywalizowali z Samsunsporem, Szachtarem Donieck i Celje.

 

W czwartej kolejce Legia zmierzy się z czeską Spartą Praga.

Legia - Sparta. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Legia - Sparta w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Legii w LKE zaplanowano na 27 listopada. Godzina meczu Legia - Sparta to 21.00.

BS, Polsat Sport
LEGIA WARSZAWALIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNASPARTA PRAGA
