Legia Warszawa - Sparta Praga. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?
Legia Warszawa - Sparta Praga, czyli czas na czwarte spotkanie polskiego klubu w Lidze Konferencji. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji? O której godzinie Legia - Sparta w LKE?
Czas na kolejny mecz Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory piłkarze z Warszawy rywalizowali z Samsunsporem, Szachtarem Donieck i Celje.
Tabela Ligi Konferencji. Jak radzą sobie polskie kluby?
W czwartej kolejce Legia zmierzy się z czeską Spartą Praga.
Legia - Sparta. Kiedy mecz? O której godzinie?
Kiedy mecz Legia - Sparta w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Legii w LKE zaplanowano na 27 listopada. Godzina meczu Legia - Sparta to 21.00.
