Legia Warszawa - Sparta Praga. Kiedy kolejny mecz Ligi Konferencji?

Czas na kolejny mecz Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji. Do tej pory piłkarze z Warszawy rywalizowali z Samsunsporem, Szachtarem Donieck i Celje.

Tabela Ligi Konferencji. Jak radzą sobie polskie kluby?

W czwartej kolejce Legia zmierzy się z czeską Spartą Praga.

Legia - Sparta. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Legia - Sparta w Lidze Konferencji? Kolejne spotkanie Legii w LKE zaplanowano na 27 listopada. Godzina meczu Legia - Sparta to 21.00.

BS, Polsat Sport