Liga Europy: Aston Villa - Maccabi Tel Aviv. Relacja live i wynik na żywo

Przed nami czwarta kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Chociaż na boisku nie oglądamy żadnego polskiego zespołu na tym poziomie rozgrywkowym to wciąż można zobaczyć w akcji zawodników z naszego kraju.

W kadrze meczowej gospodarzy można spodziewać się podstawowego gracza reprezentacji Polski Matty’ego Casha. Po stronie gości szansę na występ może otrzymać były reprezentant polskiej młodzieżówki Ben Lederman.

Obie drużyny przystępują do tego meczu po porażkach w ostatnim spotkaniu. Aston Villa niespodziewanie przegrała z Go Ahead Eagles 1:2. Natomiast Maccabi uległo FC Midtjylland 0:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aston Villa - Maccabi Tel Aviv na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 21:00.

