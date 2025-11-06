Liga Europy: Bologna FC - SK Brann. Relacja live i wynik na żywo

Przed nami czwarta kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Chociaż na boisku nie oglądamy żadnego polskiego zespołu na tym poziomie rozgrywkowym to wciąż można zobaczyć w akcji zawodników z naszego kraju.

W kadrze meczowej gospodarzy można spodziewać się reprezentanta Polski Łukasza Skorupskiego. Polski bramkarz w tym sezonie jest podstawowym wyborem trenera Vincenzo Italiano. Wystąpił we wszystkich meczach Ligi Europy, puszczając łącznie trzy gole. W żadnym spotkaniu nie udało mu się też zachować czystego konta.

Obie drużyny przystępują do tego meczu po zwycięstwach w ostatniej kolejce. Bologna pokonała na wyjeździe rumuński FCSB 2:1. Z kolei Brann ograło u siebie Glasgow Rangers 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bologna FC - SK Brann na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 21:00.

