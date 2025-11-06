Liga Europy: FC Utrecht - FC Porto. Relacja live i wynik na żywo

Przed nami czwarta kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Chociaż na boisku nie oglądamy żadnego polskiego zespołu na tym poziomie rozgrywkowym to wciąż można zobaczyć w akcji zawodników z naszego kraju.

ZOBACZ TAKŻE: Hiszpanie boją się kibiców Lecha. Pierwsza taka decyzja od 15 lat

W podstawowym składzie przyjezdnych można spodziewać się dwóch reprezentantów Polski Jana Bednarka oraz Jakuba Kiwiora. Obaj są podstawowymi zawodnikami portugalskiego klubu. Przekłada się to na formę defensywną całego zespołu, gdyż w lidze portugalskiej są liderem tabeli z łączną straconą liczbą trzech bramek.

Obie drużyny przystępują do tego meczu po porażkach w ostatnim spotkaniu. FC Utrecht przegrało z Freiburgiem 0:2. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Porto z angielskim Nottingham Forrest.

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Utrecht - FC Porto na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 18:45.

Polsat Sport