Liga Europy: Glasgow Rangers - AS Roma. Relacja live i wynik na żywo

Przed nami czwarta kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Chociaż na boisku nie oglądamy żadnego polskiego zespołu na tym poziomie rozgrywkowym to wciąż można zobaczyć w akcji zawodników z naszego kraju.

W kadrze meczowej Romy można spodziewać się reprezentanta Polski Jana Ziółkowskiego. Polak w ostatniej kolejce Ligi Europy zadebiutował w pierwszym składzie włoskiego zespołu. Niestety, między innymi po jego błędzie, Roma sensacyjnie przegrała z Viktorią Pilzno, a sam piłkarz został zmieniony jeszcze w pierwszej połowie.

Porażkę w ostatnim meczu zanotowali również Rangersi, którzy ulegli norweskiemu SK Brann 0:3. Obie drużyny do bezpośredniego starcia przystąpią z poczuciem chęci rehabilitacji.

Relacja live i wynik na żywo meczu Glasgow Rangers - AS Roma na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 21:00.

