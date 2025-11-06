Liga Europy: Viktoria Pilzno - Fenerbahce. Relacja live i wynik na żywo

Przed nami czwarta kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Chociaż na boisku nie oglądamy żadnego polskiego zespołu na tym poziomie rozgrywkowym to wciąż można zobaczyć w akcji zawodników z naszego kraju.

ZOBACZ TAKŻE: Pierwsza porażka Realu w LM! Mistrzowie Anglii lepsi w hicie kolejki

W kadrze meczowej gości można spodziewać się reprezentanta Polski Sebastiana Szymańskiego. Pomocnik w tym sezonie regularnie grywa w barwach tureckiej drużyny, jednak po zmianie trenera częstotliwość jego występów zmalała. Mimo to, w tym sezonie fazy ligowej Ligi Europy Szymański zagrał w każdym meczu, zdobywając w sumie jednego gola.

Obie drużyny przystępują do tego meczu po zwycięstwach w ostatniej kolejce. Viktoria Pilzno sensacyjnie pokonała na wyjeździe Romę 2:1. Z kolei Fenerbahce wygrało u siebie ze Stuttgartem 1:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Viktoria Pilzno - Fenerbahce na Polsatsport.pl. Początek w czwartek o 21:00.

Polsat Sport