W czwartej kolejce europejskich rozgrywek czeka nas kilka ciekawych starć z udziałem polskich piłkarzy. FC Porto, z duetem defensywnym Jakub Kiwior - Jan Bednarek, zmierzy się na wyjeździe z holenderskim Utrechtem. Z kolei Panathinaikos Ateny, w którego barwach występuje Karol Świderski, uda się do Szwecji na spotkanie z Malmo FF. Na własnym stadionie zagra natomiast Aston Villa Matty'ego Casha, która podejmie izraelskie Maccabi Tel Awiw.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Europy. Gdzie obejrzeć? Plan transmisji czwartej kolejki

W czwartek na europejskich murawach pojawią się również inne zespoły z Polakami w składzie - Bologna Łukasza Skorupskiego, Fenerbahce z Sebastianem Szymańskim oraz AS Roma, w której występuje Jan Ziółkowski. Liderem tabeli po trzech seriach gier pozostaje duński Midtjylland, wyprzedzający SC Bragę oraz Olympique Lyon lepszym bilansem bramkowym. Żadna drużyna z Polski nie bierze udziału w tegorocznej edycji Ligi Europy.

Liga Europy. Wyniki czwartkowych spotkań - 06.11

18:45 - FC Basel - FCSB

18:45 - Crvena Zvezda Belgrad - LOSC Lille

18:45 - Dynamo Zagrzeb - Celta Vigo

18:45 - Malmo FF - Panathinaikos Ateny

18:45 - FC Midtjylland - Celtic Glasgow

18:45 - OGC Nice - SC Freiburg

18:45 - RB Salzburg - Go Ahead Eagles

18:45 - Sturm Graz - Nottingham Forest

18:45 - FC Utrecht - FC Porto

21:00 - Aston Villa - Maccabi Tel Awiw

21:00 - Real Betis - Olympique Lyon

21:00 - Bologna FC - SK Brann

21:00 - SC Braga - KRC Genk

21:00 - FC Viktoria Pilzno - Fenerbahce

21:00 - Ferencvaros - Łudogorec Razgrad

21:00 - PAOK Saloniki - Young Boys Berno

21:00 - Rangers FC - AS Roma

21:00 - VfB Stuttgart - Feyenoord Rotterdam

Polsat Sport