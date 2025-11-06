Liga Konferencji: Rayo Vallecano - Lech Poznań. Relacja na żywo
Rayo Vallecano - Lech Poznań to czwartkowy mecz piłkarskiej Ligi Konferencji UEFA. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Czas na trzecią kolejkę piłkarskiej Ligi Konferencji. Do tej pory Lech rozegrał dwa mecze i zdobyła trzy punkty - najpierw wygrała z austriackim Rapidem Wiedeń, a następnie sensacyjnie przegrał z Lincoln z Gibraltaru.
ZOBACZ TAKŻE: Lincoln - Lech. Skrót meczu Ligi Konferencji (WIDEO)
Nieco lepiej radzi sobie najbliższy rywal Jagiellonii, Rayo. Ekipa z Hiszpanii najpierw wygrała z ekipą Shkendija z Macedonii Północnej, a następnie zremisowała ze szwedzkim Hacken.
W ostatnich tygodniach Lech jest w nieco słabszej formie. Dość powiedzieć, że Kolejorz zremisował trzy ostatnie spotkania w PKO BP Ekstraklasie - z Pogonią Szczecin, Legią Warszawa i Motorem Lublin.
Jak Lech poradzi sobie w czwartkowym meczu LKE?
Relacja live i wynik na żywo meczu Rayo Vallecano - Lech Poznań od godziny 21.00 na Polsatsport.pl.