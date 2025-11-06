Czas na trzecią kolejkę piłkarskiej Ligi Konferencji. Do tej pory Lech rozegrał dwa mecze i zdobyła trzy punkty - najpierw wygrała z austriackim Rapidem Wiedeń, a następnie sensacyjnie przegrał z Lincoln z Gibraltaru.

Nieco lepiej radzi sobie najbliższy rywal Jagiellonii, Rayo. Ekipa z Hiszpanii najpierw wygrała z ekipą Shkendija z Macedonii Północnej, a następnie zremisowała ze szwedzkim Hacken.

W ostatnich tygodniach Lech jest w nieco słabszej formie. Dość powiedzieć, że Kolejorz zremisował trzy ostatnie spotkania w PKO BP Ekstraklasie - z Pogonią Szczecin, Legią Warszawa i Motorem Lublin.

Jak Lech poradzi sobie w czwartkowym meczu LKE?



BS, Polsat Sport