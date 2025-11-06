Liga Konferencji. Wyniki czwartkowych meczów - 06.11
Przed nami kolejna seria spotkań piłkarskiej Ligi Konferencji UEFA. Swoje mecze zagrają m.in. Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań oraz Raków Częstochowa. Oto wyniki meczów trzeciej kolejki Ligi Konferencji UEFA.
Od Macedonii Północnej po Hiszpanię - wszystkie cztery polskie drużyny uczestniczące w fazie zasadniczej piłkarskiej Ligi Konferencji w czwartkowych meczach zagrają na wyjazdach.
Do tej pory najwyżej- na ósmej pozycji - z kwartetu przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy jest Raków Częstochowa.
Liga Konferencji to trzeci szczebel rozgrywek UEFA pod względem prestiżu i nagród, po Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Obecna edycja jest dopiero piątą w historii, a drugą z fazą ligową, w której rywalizuje 36 drużyn. Każda z nich zagra z sześcioma rywalami - po trzy razy u siebie i na wyjeździe. Osiem najlepszych ekip ze wspólnej tabeli awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a zespoły, które zajmą miejsca od 9 do 24 utworzą osiem par barażowych o awans do tej fazy. Drużyny z lokat 25-36 zostaną wyeliminowane.
18:45 - FSV Mainz 05 - ACF Fiorentina
18:45 - AEK Ateny - Shamrock Rovers
18:45 - AEK Larnaka - Aberdeen FC
18:45 - NK Celje - Legia Warszawa
18:45 - KuPS Kuopio - Slovan Bratysława
18:45 - Noah Erywań - Sigma Ołomuniec
18:45 - Samsunspor - Hamrun Spartans FC
18:45 - Sparta Praga - Raków Częstochowa
18:45 - Szachtar Donieck - Breidablik Kopavogur
21:00 - Crystal Palace - AZ Alkmaar
21:00 - Dynamo Kijów - HSK Zrinjski Mostar
21:00 - Hacken Goteborg - RC Strasbourg
21:00 - FC Lausanne-Sport - Omonia Nikozja
21:00 - Lincoln Red Imps - HNK Rijeka
21:00 - Rapid Wiedeń - Universitatea Craiova
21:00 - Shelbourne FC - KF Drita
21:00 - Shkendija Tetovo - Jagiellonia Białystok
21:00 - Rayo Vallecano - Lech Poznań