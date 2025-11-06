Od Macedonii Północnej po Hiszpanię - wszystkie cztery polskie drużyny uczestniczące w fazie zasadniczej piłkarskiej Ligi Konferencji w czwartkowych meczach zagrają na wyjazdach.

Do tej pory najwyżej- na ósmej pozycji - z kwartetu przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy jest Raków Częstochowa.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Konferencji: Gdzie obejrzeć? Plan transmisji trzeciej kolejki

Liga Konferencji to trzeci szczebel rozgrywek UEFA pod względem prestiżu i nagród, po Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Obecna edycja jest dopiero piątą w historii, a drugą z fazą ligową, w której rywalizuje 36 drużyn. Każda z nich zagra z sześcioma rywalami - po trzy razy u siebie i na wyjeździe. Osiem najlepszych ekip ze wspólnej tabeli awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a zespoły, które zajmą miejsca od 9 do 24 utworzą osiem par barażowych o awans do tej fazy. Drużyny z lokat 25-36 zostaną wyeliminowane.

Liga Konferencji. Wyniki czwartkowych meczów - 06.11

18:45 - FSV Mainz 05 - ACF Fiorentina

18:45 - AEK Ateny - Shamrock Rovers

18:45 - AEK Larnaka - Aberdeen FC

18:45 - NK Celje - Legia Warszawa

18:45 - KuPS Kuopio - Slovan Bratysława

18:45 - Noah Erywań - Sigma Ołomuniec

18:45 - Samsunspor - Hamrun Spartans FC

18:45 - Sparta Praga - Raków Częstochowa

18:45 - Szachtar Donieck - Breidablik Kopavogur

21:00 - Crystal Palace - AZ Alkmaar

21:00 - Dynamo Kijów - HSK Zrinjski Mostar

21:00 - Hacken Goteborg - RC Strasbourg

21:00 - FC Lausanne-Sport - Omonia Nikozja

21:00 - Lincoln Red Imps - HNK Rijeka

21:00 - Rapid Wiedeń - Universitatea Craiova

21:00 - Shelbourne FC - KF Drita

21:00 - Shkendija Tetovo - Jagiellonia Białystok

21:00 - Rayo Vallecano - Lech Poznań

PAP