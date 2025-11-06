Liga Konferencji. Wyniki czwartkowych meczów - 06.11

Przed nami kolejna seria spotkań piłkarskiej Ligi Konferencji UEFA. Swoje mecze zagrają m.in. Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań oraz Raków Częstochowa. Oto wyniki meczów trzeciej kolejki Ligi Konferencji UEFA.

Fragment pucharu Ligi Konferencji UEFA na ciemnym tle z widocznym logo rozgrywek
fot: PAP
Liga Konferencji. Wyniki czwartkowych meczów - 06.11

Od Macedonii Północnej po Hiszpanię - wszystkie cztery polskie drużyny uczestniczące w fazie zasadniczej piłkarskiej Ligi Konferencji w czwartkowych meczach zagrają na wyjazdach.

 

Do tej pory najwyżej- na ósmej pozycji - z kwartetu przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy jest Raków Częstochowa.

 

ZOBACZ TAKŻE: Liga Konferencji: Gdzie obejrzeć? Plan transmisji trzeciej kolejki

 

Liga Konferencji to trzeci szczebel rozgrywek UEFA pod względem prestiżu i nagród, po Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Obecna edycja jest dopiero piątą w historii, a drugą z fazą ligową, w której rywalizuje 36 drużyn. Każda z nich zagra z sześcioma rywalami - po trzy razy u siebie i na wyjeździe. Osiem najlepszych ekip ze wspólnej tabeli awansuje bezpośrednio do 1/8 finału, a zespoły, które zajmą miejsca od 9 do 24 utworzą osiem par barażowych o awans do tej fazy. Drużyny z lokat 25-36 zostaną wyeliminowane.

Liga Konferencji. Wyniki czwartkowych meczów - 06.11

18:45 - FSV Mainz 05 - ACF Fiorentina

18:45 - AEK Ateny - Shamrock Rovers

18:45 - AEK Larnaka - Aberdeen FC

18:45 - NK Celje - Legia Warszawa

18:45 - KuPS Kuopio - Slovan Bratysława

18:45 - Noah Erywań - Sigma Ołomuniec

18:45 - Samsunspor - Hamrun Spartans FC

18:45 - Sparta Praga - Raków Częstochowa

18:45 - Szachtar Donieck - Breidablik Kopavogur

 

21:00 - Crystal Palace - AZ Alkmaar

21:00 - Dynamo Kijów - HSK Zrinjski Mostar

21:00 - Hacken Goteborg - RC Strasbourg

21:00 - FC Lausanne-Sport - Omonia Nikozja

21:00 - Lincoln Red Imps - HNK Rijeka

21:00 - Rapid Wiedeń - Universitatea Craiova

21:00 - Shelbourne FC - KF Drita

21:00 - Shkendija Tetovo - Jagiellonia Białystok

21:00 - Rayo Vallecano - Lech Poznań

PAP
