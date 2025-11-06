Milionerzy przyszli po Adama Nawałkę! Zaskakująca reakcja!

Od czasów Franza Smudy i Sławomira Peszki żaden trener nie przetrwał roku

Gdyby Adam Nawałka przyjął ofertę, mogłoby to wreszcie oznaczać stabilizację na ławce trenerskiej beniaminka 1. Ligi. Na razie cierpliwość do szkoleniowców na pewno nie jest cechą Wieczystej. Zamiast jednego trenera w osiem lat, miała ich aż ośmiu w cztery lata. Ostatnimi szkoleniowcami, którzy od 2021 r. pracowali dłużej niż rok byli śp. Franciszek Smuda, który wytrwał przy Chałupnika 13 miesięcy i Sławomir Peszko, który prowadził zespół przez 19 miesięcy. Obecnie jest dyrektorem sportowym.

Na drugim biegunie znaleźli się Lettieri, który pracował ledwie trzy tygodnie, Wojciech Łobodziński i Maciej Musiał, którzy nie przetrwali w Wieczystej trzech miesięcy.

Wojciech Kwiecień nie lubi czekać na sukcesy

Wojciech Kwiecień podąża drogą byłego właściciela Wisły Kraków Bogusława Cupiała. Chce wyników tu i teraz. – Nie mamy czasu na żadne przystanki w pierwszej lidze. Prezes chce awansu do Ekstraklasy od razu – podkreślał zwolniony 5 października Przemysław Cecherz, który zostawił drużynę na pozycji wicelidera. Teraz Wieczysta jest szósta i do prowadzącej Wisły Kraków traci już 15 punktów.

Zespół jest naszpikowany gwiazdami, na czele z byłymi reprezentantami Polski: Michałem Pazdanem, Jackiem Góralskim, czy Carlitosem, Mikim Villarem, ale wzmacniana naprędce, po awansie do 1. Ligi, drużyna odstaje pod względem przygotowania motorycznego, które na zapleczu Ekstraklasy ma kluczowe znaczenie.

Na razie zespół objął Rafał Jędrszczyk, który był asystentem zarówno u Cecherza, jak i u Lettieriego. W roli „strażak” wystąpił już na przełomie sierpnia i września 2022 r., po odejściu Franza Smudy.

Wojciech Kwiecień ma świadomość, że krótka przygoda z Lettierim, zatrudnieniu którego sprzeciwiał się Sławomir Peszko, była błędem. Dlatego Wieczystej teraz nie stać na pomyłkę przy doborze trenera. Sondowane były poważne nazwiska, łącznie z Czesławem Michniewiczem, Kazimierzem Moskalem i Danem Petrescu, któremu w sierpniu zakończyła się czwarta przygoda z prowadzeniem CFR Cluj.

Kandydatura Adama Nawałki rozpatrywana jest zdecydowanie najmocniej. Pytanie tylko, czy były selekcjoner zechce wskoczyć do pędzącego w nieznane pociągu, nad którym zapanowanie nie będzie łatwo. Ale z drugiej strony, kto ma zatrzymać karuzelę z trenerami Wieczystej, jak nie fachowiec z taką wiedzą i doświadczeniem, jakimi dysponuje Nawałka. Z naszych informacji wynika, że na razie Wieczystej nie powiedział „nie”.

W jednym z ostatnich wywiadów dla Polsatu Sport trener Nawałka podkreślał, że projektami klubowymi nie jest zainteresowany. Wrócić na ławkę trenerską może wrócić tylko dla reprezentacji Polski. Dwukrotnie już prowadził negocjacje z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą, ale w styczniu 2022 r. wybór padła na Czesława Michniewicza, a w czerwcu bieżącego roku – na Jana Urbana.

Długoletnia przyjaźń Adama Nawałki z Wojciechem Kwietniem może przesądzić?

Na korzyść Wieczystej przemawia jednak fakt, że Nawałka przyjaźni się z jej bossem Wojciechem Kwietniem od czasów, gdy pan Adam i nieżyjący już Andrzej Iwan byli piłkarzami Wisły Kraków, której Kwiecień jest wiernym kibicem aż do teraz. Kolejnym plusem beniaminka 1. Ligi jest fakt, że kapitan Wieczystej Michał Pazdan i dyrektor sportowy Sławomir Peszko to wierni „żołnierze” armii Nawałki z Euro 2016 i MŚ 2018.

Trenerzy Wieczystej od IV ligi (od sezonu 2021/2022)

Franciszek Smuda: okres pracy od 1 lipca 2021 – 29 sierpnia 2022

Rafał Jędrszczyk: 30 sierpnia 2022 – 5 września 2022

Dariusz Marzec: 6 września 2022 – 20 marca 2023

Wojciech Łobodziński: 21 marca 2023 – 30 czerwca 2023

Maciej Musiał: 1 lipca 2023 – 17 września 2023

Sławomir Peszko: 18 września 2023 - 17 kwietnia 2025

Przemysław Cecherz: 1 maja 2025 – 5 października 2025

Gino Lettieri: 10 października 2025 – 3 listopada 2025

Rafał Jędrszczyk: 4 listopada 2025 - ?