Holenderski mistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim Michel Mulder przeszedł udaną operację guza mózgu. 39-latek poinformował o tym na Instagramie. Złoty medalista igrzysk w Soczi w 2014 roku od dwóch lat zmagał się z chorobą.

Holenderski panczenista w pomarańczowym stroju i zielonym czepku, pochylony podczas jazdy na łyżwach.
fot. PAP/DPA
Mistrz olimpijski przeszedł poważną operację. "Jedno z najgorszych uczuć"

"Operacja zakończyła się sukcesem, ale wybudzenie się z narkozy i nieświadomość tego, co się stało, to jedno z najgorszych uczuć, jakich można doświadczyć" – przekazał Mulder, który w Soczi dwukrotnie stanął na podium - został mistrzem olimpijskim na 500 m i sięgnął po brązowy medal na dwukrotnie dłuższym dystansie.

 

Guza mózgu wykryto u Muldera dwa lata temu. Operację jednak przełożono, bowiem dwukrotny mistrz świata w sprincie nie miał dokuczliwych objawów. Ostatecznie holenderski panczenista zdecydował się jednak na zabieg, który przeszedł 31 października.

 

Ze względu na bliskość guza i nerwu twarzowego, operacja niosła ryzyko paraliżu twarzy.

 

"Czucie na mojej twarzy jest w porządku. Wspaniale jest po prostu się uśmiechnąć, zamknąć oczy, unieść brwi lub pokazać zęby" – zaznaczył wracający do zdrowia Mulder.

