MotoGP: Kliknij i oglądaj GP Portugalii

Gdy żegnaliśmy się z azjatycką częścią sezonu i torem Sepang, wszyscy zadawali sobie jedno pytanie - co ze zdrowiem poszkodowanych w incydencie zawodników Moto3? Noah Dettwiler oraz mistrz świata Jose Antonio Rueda wracają do zdrowia i to jest najważniejsza informacja, na którą czekaliśmy bardzo długo po zakończeniu rywalizacji w Malezji.



Runda w Portugalii będzie także niezwykła z wielu powodów. Niestety nie zobaczymy na torze Marca Marqueza. Tegoroczny mistrz świata wraca do zdrowia i zgodnie z zaleceniami lekarzy, będzie pauzował do stycznia. W ten weekend zastąpi go wicemistrz świata Superbike - Nicolo Bulega, który w ten sposób ma przygotować się do swej nowej roli testera Ducati na sezon 2026.



Nie zobaczymy na torze mistrza świata 2024 Jorge Martina oraz Mavericka Vinalesa, który trenował już na motocyklu, ale niestety nie jest jeszcze gotowy do walki w MotoGP.



Najbliższy weekend może nam także dać odpowiedź na ostatni pytanie sezonu 2025. Kto będzie mistrzem w Moto2? Czy Gonzalez wróci na prowadzenie, czy jednak Moreira, napędzony nowym kontraktem, zdominuje walkę o tytuł?

